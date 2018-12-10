Армия и оружие

В США признали российский флот непригодным для сражений в океане
URA.Ru
вчера в 17:59

ВМФ РФ, как утверждает издание, оптимизирован для приморских миссий по поддержке наземных операций на окраинах России, в то время как американский и китайский флот — «синей воды» — способен действовать в Мировом океане.
URA.Ruвчера в 17:59

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В США российский флот назвали «зеленым»

Рамблер01:35

Американские СМИ назвали российский флот «непригодным для действий в Мировом океане»

NewInformвчера в 20:43

В СМИ США назвали флот РФ «непригодным для действий в Мировом океане»

ФАНвчера в 19:38

В США признали российский флот непригодным для сражений в океане

URA.Ruвчера в 17:59

The National Interest: ВМФ России - флот «зеленой воды»

Политическая Экспертизавчера в 17:57

The National Interest: ВМФ России является флотом «зеленой воды»

Московский Комсомолецвчера в 17:10

В США назвали ВМФ России «зеленым»

Lenta.ruвчера в 16:44
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Армия и оружие

Сирийская система ПВО отразила авиаудар вблизи аэропорта Дамаска

Обновлено в 01:47
Армия и оружие

В ВМФ России рассказали о перевооружении морской авиации

Начальник морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин рассказал о развитии морской авиации.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Первый запуск спутника на ракете «Тополь» может состояться в 2022 году

Первый запуск спутника на ракете "Тополь" в случае возобновления программы "Старт-1" может состояться в 2022 году, сообщил в понедельник генконструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

Солдаты ВСУ избивают и грабят торгующих на рынке в Станице женщин

Обновлено в 01:42
Армия и оружие

В ЦВО сформированы 16 подразделений военной полиции

Шестнадцать войсковых подразделений военной полиции сформированы на территории Центрального военного округа (ЦВО), в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также в Республике Таджикистан.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие

В США обвинили Россию во лжи про «Пересвет»

Наблюдая «пропагандистские» новости и ролики про российское лазерное оружие, стоит обратить внимание на «две вещи» — Россия «лжет о новой технологии все время» и «ни разу не показала ее в действии», пишет We Are The Mighty.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

США проиграли России гонку за гиперзвуковое оружие

После анонса передовых военных разработок ОПК РФ штатовские генералы отчетливо осознали своё отставание от армии РФ, особенно, что касается гиперзвукового оружия.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Daily Mail: ИГ спланировало химическую атаку в метро Лондона

Боевики "Исламского государства" спланировали атаку в лондонском метрополитене с применением отравляющих веществ.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие

В Иране представили уникальный беспилотник

Новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был представлен в Иране, 9 декабря сообщает Информационное агентство Исламской Республики.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие

Новый мотострелковый полк провел первые учения в Ростовской области

Реальные и виртуальные учения провел новый мотострелковый полк, созданный в 150-й мотострелковой дивизии Южного Военного округа, 9 декабря сообщает Рен ТВ.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

США решили модернизировать термоядерные боеголовки

Власти США намерены обновить термоядерные боеголовки W78 для межконтинентальных баллистических ракет.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие

Китай продолжает патрулирование в Аденском заливе

На борту флотилии имеются также 3 вертолета. Напомним, китайские военно-морские силы несут боевое дежурство в Аденском заливе с 2008 года.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие

ВМС Ирана анонсировали широкомасштабные учения в Индийском океане

Военно-морские силы Ирана в ближайший месяц проведут широкомасштабные учения в Индийском океане, заявил заместитель командующего иранскими ВМС контр-адмирал Али Кавиани.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

Белоруссия начала «жечь» самолёты НАТО комплексами РЭБ

Как стало известно накануне днём, Белоруссия не стала дожидаться размещения у своих западных границ американских военных самолётов и терпеть полёты НАТО, и разместила не далеко от польской границы комплексы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронного подавления Р-934УМ2 «Синица».
Обновлено вчера в 20:14
Армия и оружие

Водолазы Северного флота начали масштабные подводные тренировки: видео

Водолазы отработали спуски, чтобы оказать помощь условно аварийной подводной лодке. Комплексная тренировка займет несколько дней.
Обновлено вчера в 21:05
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Мировой океан
Основная часть гидросферы, непрерывная, но не сплошная водная оболочка Земли, окружающая материки и острова, и отличающаяся общностью солевого состава. Мировой океан покрывает почти 70,8% земной поверхности.
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