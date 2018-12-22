с чего всё началось

Эксперт Уилл Флэнниган заявил, что демонстрация возможностей российского танка Т-14 "Армата", которая состоялась в 2015 году, сделала очевидным устаревание боевых танков НАТО Challenger 2 (Британия) и M1A2 Abrams (США), пишет The National Interest.

В США признали превосходство «Арматы» над танками НАТО

Армия и оружие Армия и оружие Daily Express назвала ситуацию в Азовском море «третьей мировой» Британский таблоид Daily Express выпустил материал под заголовком "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам".

Армия и оружие Армия и оружие AP: иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца США Корабли Военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив.

Армия и оружие Армия и оружие Помпео пообещал продолжить борьбу с ИГ после вывода войск из Сирии Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты продолжат борьбу с "Исламским государством" в Ираке, несмотря на вывод войск из соседней Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Более 10 истребителей Су-27 и Су-30 передислоцируют с Кубани в Крым Перелет с аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае на аэродром "Бельбек" в Республике Крым совершат 22 декабря 2018 года более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 к месту постоянной дислокации, сообщает в четверг штаб Черноморского флота (ЧФ).

Армия и оружие Армия и оружие Капсулу «Союза МС-09» доставят в Москву 24 декабря В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что транспортный самолет доставит капсулу космического корабля «Союз МС-09» из казахстанского города Жезказгана в Москву 24 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны получит единую систему управления войсками Концерн «Созвездие», входящий в «Росэлектронику», заключил длительное соглашение на поставку Минобороны РФ единой системы управления армией в тактическом звене, сообщил заместитель руководителя ведомства Алексей Криворучко.

Армия и оружие Армия и оружие Группа военных из Британии прибудет на Украину в январе

Армия и оружие Армия и оружие На полигоне в Волгоградской области мобилизовали 200 офицеров 200 офицеров соединений и воинских частей общевойсковой армии приняли участие в завершившемся сегодня трехдневном мобилизационном сборе на полигоне «Прудбой», сообщает ИА «Высота 102».

Армия и оружие Армия и оружие Спецназ десантуры получит новый парашют «Арбалет-2» Спецназ десантуры получит новый парашют «Арбалет-2». С его помощью уже было произведено десантирование группы в тыл к условному противнику.

Армия и оружие Армия и оружие Новый плавучий кран принят в состав Северного флота Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.

Армия и оружие Армия и оружие Курды выдвинули условие для передачи Манбиджа властям Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Сомалийские боевики объявили войну ИГ Группировка «Аш-Шабаб» («Молодежное движение моджахедов», запрещена в России) из Сомали объявила войну террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).

Армия и оружие Армия и оружие CNBC: Россия испытала гиперзвуковую ракету «Циркон» Источники CNBC рассказали, что российские военные с 2015 года провели уже пять испытаний новой гиперзвуковой ракеты, последнее — 10 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Колумбии объявило о смерти одного из лидеров повстанцев Ботеро назвал ликвидацию одного из лидеров повстанцев «ошеломительным успехом», а также отметил, что в Колумбии «нет места преступлениям».