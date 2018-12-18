с чего всё началось

Составители доклада подчеркнули, что Россия и Китай инвестируют в разработку гиперзвукового оружия, так как с его помощью они смогут прорвать оборону новейших противоракетных систем. Отмечается, что это также позволяет Москве и Пекину применить ядерное оружие.

В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России

Армия и оружие Армия и оружие Картаполов рассказал об архитектурном комплексе «Дорога памяти» Работы в парке «Патриот» идут круглые сутки.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.

Армия и оружие Армия и оружие Правительство Японии решило переоборудовать часть кораблей в авианосцы В авианесущие крейсеры предлагается переоборудовать эскадренные миноносцы-вертолетоносцы класса «Идзумо».

Армия и оружие Армия и оружие В Госдепе заявили о проблемах с доставкой гумконвоя в «Эр-Рукбан» Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о наличии проблем с доставкой гуманитарного конвоя в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан».

Армия и оружие Армия и оружие Волкер анонсировал новые поставки оружия США Украине Спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов Курт Волкер заявил, что в ближайшее время начнутся новые поставки оружия Украине.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган: Дональд Трамп одобрил турецкую операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что его американский коллега президент США Дональд Трамп дал одобрение новой турецкой военной операции на территории Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Финальный этап учений «Авиаиндра-2018» стартовал в Индии В Индии на авиабазе Джодхпур стартовал финальный этап совместных российско-индийских учений «Авиаиндра-2018».

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны отправит в Крым более 10 истребителей Авиационная техника совершит «перелет с аэродрома Крымск в Краснодарском крае на аэродром Бельбек в Республике Крым» к месту своего постоянного расположения 22 декабря, говорится в сообщении.

Армия и оружие Армия и оружие Первая подлодка проекта «Лада» превзошла по скрытности «черные дыры» Судоверфь планирует приступить к работам над новым проектом в ближайшее время. "Лада" - дизель-электрические подводные лодки проекта 677.

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии наградили закончивших дежурство сотрудников военной полиции Состоялось вручение наград сотрудникам военной полиции, которые в Сирии закончили дежурство в зонах деэскалации.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили об опасности наступления украинской армии в Донбассе Как сообщал Лайф, 13 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, что, по данным ведомства, Киев сконцентрировал значительную войсковую группировку в Донбассе и может начать наступление на юге ДНР в ближайшие дни.

Армия и оружие Армия и оружие «Лотос» на Красной площади: на параде Победы покажут пушку-миномет

Армия и оружие Армия и оружие С авиабазы «Хмеймим» совершается до 100 боевых вылетов в течение суток Стало известно о том, что российские боевые самолёты и вертолёты совершали с российской военной авиабазы «Хмеймим» до сотни боевых вылетов в сутки.

Армия и оружие Армия и оружие Посол РФ: Самолеты ВКС России в Венесуэле не угрожали Колумбии Напомним, десятого декабря в Венесуэлу прибыли два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ.