Армия и оружие
В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России
В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием РоссииГазета.Ruвчера в 23:43
Составители доклада подчеркнули, что Россия и Китай инвестируют в разработку гиперзвукового оружия, так как с его помощью они смогут прорвать оборону новейших противоракетных систем. Отмечается, что это также позволяет Москве и Пекину применить ядерное оружие.
Газета.Ruвчера в 23:43
Оценить
29 человек отреагировали
с чего всё началось
В армии США не хватает вооружения, способного противостоять новому поколению гиперзвукового оружия Китая и России, сообщает Fox News со ссылкой на доклад Счетной палаты США (.pdf) — аудиторский и аналитическо-следственный орган Конгресса.Коммерсантъвчера в 22:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Счетная палата США заявила об отсутствии защиты от гиперзвукового оружия КНР и РФ
Коммерсантъвчера в 22:27
США признали свою беззащитность перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая
Российская газетавчера в 21:20
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Армия и оружие
Картаполов рассказал об архитектурном комплексе «Дорога памяти»
Работы в парке «Патриот» идут круглые сутки.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
Правительство Японии решило переоборудовать часть кораблей в авианосцы
В авианесущие крейсеры предлагается переоборудовать эскадренные миноносцы-вертолетоносцы класса «Идзумо».
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие
В Госдепе заявили о проблемах с доставкой гумконвоя в «Эр-Рукбан»
Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о наличии проблем с доставкой гуманитарного конвоя в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан».
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
Волкер анонсировал новые поставки оружия США Украине
Спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов Курт Волкер заявил, что в ближайшее время начнутся новые поставки оружия Украине.
Обновлено вчера в 09:52
Армия и оружие
Эрдоган: Дональд Трамп одобрил турецкую операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что его американский коллега президент США Дональд Трамп дал одобрение новой турецкой военной операции на территории Сирии.
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
Финальный этап учений «Авиаиндра-2018» стартовал в Индии
В Индии на авиабазе Джодхпур стартовал финальный этап совместных российско-индийских учений «Авиаиндра-2018».
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
Минобороны отправит в Крым более 10 истребителей
Авиационная техника совершит «перелет с аэродрома Крымск в Краснодарском крае на аэродром Бельбек в Республике Крым» к месту своего постоянного расположения 22 декабря, говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие
Первая подлодка проекта «Лада» превзошла по скрытности «черные дыры»
Судоверфь планирует приступить к работам над новым проектом в ближайшее время. "Лада" - дизель-электрические подводные лодки проекта 677.
Обновлено вчера в 09:41
Армия и оружие
В Сирии наградили закончивших дежурство сотрудников военной полиции
Состоялось вручение наград сотрудникам военной полиции, которые в Сирии закончили дежурство в зонах деэскалации.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
В ДНР сообщили об опасности наступления украинской армии в Донбассе
Как сообщал Лайф, 13 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, что, по данным ведомства, Киев сконцентрировал значительную войсковую группировку в Донбассе и может начать наступление на юге ДНР в ближайшие дни.
Обновлено вчера в 06:44
Армия и оружие
«Лотос» на Красной площади: на параде Победы покажут пушку-миномет
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие
С авиабазы «Хмеймим» совершается до 100 боевых вылетов в течение суток
Стало известно о том, что российские боевые самолёты и вертолёты совершали с российской военной авиабазы «Хмеймим» до сотни боевых вылетов в сутки.
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие
Посол РФ: Самолеты ВКС России в Венесуэле не угрожали Колумбии
Напомним, десятого декабря в Венесуэлу прибыли два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ.
Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие
На базе «Ивана Грена» могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
Десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т может быть создан на базе проекта 11711, первый представитель которого - "Иван Грен" - был передан ВМФ России летом.
Обновлено вчера в 19:37