Армия и оружие

В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России
Газета.Ru
04:16

США беззащитны перед гиперзвуковым оружием России и Китая, говорится в докладе американской Счетной палаты. По данным ведомства, благодаря скорости и маневренности гиперзвуковые вооружения могут преодолеть большинство систем ПРО.
Газета.Ru04:16
с чего всё началось
В армии США не хватает вооружения, способного противостоять новому поколению гиперзвукового оружия Китая и России, сообщает Fox News
 со ссылкой на доклад Счетной палаты США (.pdf) — аудиторский и аналитическо-следственный орган Конгресса.
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