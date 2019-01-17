Армия и оружие

В США признали бессилие перед российским «Посейдоном»Известия 11:56

Беспилотники «Посейдон», которые будут размещаться на атомных подводных лодках, входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. В мае стало известно, что такие аппараты будут способны нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн.
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с чего всё началось
Как пишет Foxtrot Alpha
, эти "супер-торпеды" с ядерными боеголовками предназначены для уничтожения прибрежных городов и других целей и распространения смертоносных радиоактивных осадков.
Российская газета05:47

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В США испытывают страх перед российским «Посейдоном»

Газета.Ru13:12

Ужасный ущерб: США оценили результат применения ядерного «Посейдона»

Российская газета05:48

Американские СМИ представили последствия удара российской «торпеды апокалипсиса»

Взгляд.ру10:38

СМИ оценили возможные последствия удара российской «торпеды апокалипсиса»

РИА Новости09:34

У США просто нет оружия против «Посейдона»: эксперт рассказал о «неуязвимом» российском комплексе

ПолитРоссия10:07

«Торпеда Апокалипсиса»: в США признали беззащитность перед «Посейдоном»

Вести.Ru07:33

В США признали бессилие перед российским «Посейдоном»

Известия11:56
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 17:09, Ашберн
Происшествия

В североирландском Дерри прогремел взрыв у здания суда

Обновлено в 16:56
Происшествия

Настя Рыбка попросила у Дерипаски прощения

За время пребывания Рыбки и Лесли в Таиланде суд в Усть-Лабинске удовлетворил иск миллиардера Олега Дерипаски, поданный после публикации в соцсетях фотографий и тайно записанных разговоры бизнесмена.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В протестах «жёлтых жилетов» во Франции участвовали 84 тысячи человек

Во Франции в субботу, 19 января, в акциях протестов «жёлтых жилетов» приняли участие 84 тыс. человек.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения

Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено в 11:46
Общество

Умер «самый симпатичный пес в мире» по кличке Бу

Обновлено в 12:14
Космос

Тяжелая ракета-носитель Delta IV-Heavy стартовала в Калифорнии

Тяжелая ракета-носитель Delta IV-Heavy, которая должна вывести на орбиту разведывательный спутник Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США, была запущена с космодрома в штате Калифорния.
Обновлено в 14:58
Космос

Рогозин сообщил о готовности создать сверхтяжелую ракету

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал твит, в котором сообщил, что в Королеве готовы к разработке и производству ракеты-носителя сверхтяжелого класса.
Обновлено в 13:00
Происшествия

На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания

В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В Боливии при столкновении автобусов погибли 22 человека

Обновлено в 16:10
Музыка

Архив панк-группы «Гражданская оборона» будет продан на аукционе

Одна из самых влиятельных на панк-сцене СССР группа "Гражданская оборона" была основана в 1984 году в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В Бельгии «желтые жилеты» напали на репортеров телеканала

Участники движения "желтых жилетов" напали на съемочную группу RTL Info, которая снимала репортаж об акции протеста в Бельгии.
Обновлено в 14:30
Авто

Представлен обновлённый Ford Mondeo

Обновлено вчера в 10:21
Армия и оружие

Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем Donald Cook

«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США USS Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Чёрного моря», — говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в RT.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Взрыв трубопровода в Мексике: погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли, ещё 71 — пострадал при взрыве и последующем пожаре трубопровода в штате Идальго, в Мексике.
Обновлено вчера в 23:27
Авто

Jaguar C-X75 Джеймса Бонда выставили на продажу

Суперкар Jaguar C-X75, который был создан специально для съемок одного из фильмов о приключениях агента Джеймса Бонда, был выставлен на продажу.
Обновлено в 07:55
Общество

Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло

Обновлено в 08:24
Происшествия

Пожар в жилом доме в центре Самары: три человека погибли

В субботу, 19 января, в Самаре три человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в частном деревянном доме в центре города.
Обновлено в 15:41
Интернет

Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков

Обновлено в 07:02
Политика

Трамп предложил план по завершению шатдауна

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме представил план по восстановлению работы правительства страны.
Обновлено в 16:41
Гаджеты

Все три смартфона Galaxy S10 показали на картинке

Как стало известно, авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал изображение с рендерами новых смартфонов от южнокорейского бренда.
Обновлено в 16:53
Спорт

Чемпион США по фигурному катанию Кафлин найден мертвым

Двукратный чемпион США по фигурному катанию Джон Кафлин покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Жители Васильевского острова пожаловались на сильный запах газа

Обновлено в 12:23
Происшествия

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров

Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Андрей Губин рассказал, как чуть не умер

Обновлено в 15:58
Наука

Ученые обнаружили живые организмы в подледном озере Антарктиды

На протяжении многих веков подледное озеро Мерсер не имело сообщений с внешним миром, поэтому участники экспедиции были удивлены наличию множества живых организмов в водоеме.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Погибшие после столкновения Су-34 летчики запутались в парашютах

Летчики, погибшие после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе, запутались в частях парашютной системы.
Обновлено в 16:11
Футбол

Моуринью сообщил, что отклонил три предложения о тренерской работе

Обновлено в 15:40
Автоспорт

Мик Шумахер принят в команду «Феррари»

Немецкий автогонщик Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера, включен в команду «Феррари». Об этом он сообщил в своем твиттере.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Польше похоронили убитого мэра Гданьска

В Архикафедральной Мариацкой базилике в Гданьске прошли похороны убитого главы города Павла Адамовича, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

На Лолиту подали в суд из-за долгов по ЖКХ

Обновлено в 01:57
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