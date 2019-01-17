Армия и оружие
В США признали бессилие перед российским «Посейдоном»Известия 11:56
Беспилотники «Посейдон», которые будут размещаться на атомных подводных лодках, входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. В мае стало известно, что такие аппараты будут способны нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн.
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с чего всё началось
Как пишет Foxtrot Alpha, эти "супер-торпеды" с ядерными боеголовками предназначены для уничтожения прибрежных городов и других целей и распространения смертоносных радиоактивных осадков.Российская газета05:47
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Происшествия
В североирландском Дерри прогремел взрыв у здания суда
Обновлено в 16:56
Происшествия
Настя Рыбка попросила у Дерипаски прощения
За время пребывания Рыбки и Лесли в Таиланде суд в Усть-Лабинске удовлетворил иск миллиардера Олега Дерипаски, поданный после публикации в соцсетях фотографий и тайно записанных разговоры бизнесмена.
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Происшествия
В протестах «жёлтых жилетов» во Франции участвовали 84 тысячи человек
Во Франции в субботу, 19 января, в акциях протестов «жёлтых жилетов» приняли участие 84 тыс. человек.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения
Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
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Общество
Умер «самый симпатичный пес в мире» по кличке Бу
Обновлено в 12:14
Космос
Тяжелая ракета-носитель Delta IV-Heavy стартовала в Калифорнии
Тяжелая ракета-носитель Delta IV-Heavy, которая должна вывести на орбиту разведывательный спутник Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США, была запущена с космодрома в штате Калифорния.
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Космос
Рогозин сообщил о готовности создать сверхтяжелую ракету
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал твит, в котором сообщил, что в Королеве готовы к разработке и производству ракеты-носителя сверхтяжелого класса.
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Происшествия
На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания
В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Боливии при столкновении автобусов погибли 22 человека
Обновлено в 16:10
Музыка
Архив панк-группы «Гражданская оборона» будет продан на аукционе
Одна из самых влиятельных на панк-сцене СССР группа "Гражданская оборона" была основана в 1984 году в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Бельгии «желтые жилеты» напали на репортеров телеканала
Участники движения "желтых жилетов" напали на съемочную группу RTL Info, которая снимала репортаж об акции протеста в Бельгии.
Обновлено в 14:30
Авто
Представлен обновлённый Ford Mondeo
Обновлено вчера в 10:21
Армия и оружие
Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем Donald Cook
«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США USS Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Чёрного моря», — говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в RT.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Взрыв трубопровода в Мексике: погибли 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли, ещё 71 — пострадал при взрыве и последующем пожаре трубопровода в штате Идальго, в Мексике.
Обновлено вчера в 23:27
Авто
Jaguar C-X75 Джеймса Бонда выставили на продажу
Суперкар Jaguar C-X75, который был создан специально для съемок одного из фильмов о приключениях агента Джеймса Бонда, был выставлен на продажу.
Обновлено в 07:55
Общество
Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло
Обновлено в 08:24
Происшествия
Пожар в жилом доме в центре Самары: три человека погибли
В субботу, 19 января, в Самаре три человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в частном деревянном доме в центре города.
Обновлено в 15:41
Интернет
Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков
Обновлено в 07:02
Политика
Трамп предложил план по завершению шатдауна
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме представил план по восстановлению работы правительства страны.
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Гаджеты
Все три смартфона Galaxy S10 показали на картинке
Как стало известно, авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал изображение с рендерами новых смартфонов от южнокорейского бренда.
Обновлено в 16:53
Спорт
Чемпион США по фигурному катанию Кафлин найден мертвым
Двукратный чемпион США по фигурному катанию Джон Кафлин покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Жители Васильевского острова пожаловались на сильный запах газа
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Происшествия
Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров
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Шоу-бизнес
Андрей Губин рассказал, как чуть не умер
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Наука
Ученые обнаружили живые организмы в подледном озере Антарктиды
На протяжении многих веков подледное озеро Мерсер не имело сообщений с внешним миром, поэтому участники экспедиции были удивлены наличию множества живых организмов в водоеме.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Погибшие после столкновения Су-34 летчики запутались в парашютах
Летчики, погибшие после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе, запутались в частях парашютной системы.
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Футбол
Моуринью сообщил, что отклонил три предложения о тренерской работе
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Автоспорт
Мик Шумахер принят в команду «Феррари»
Немецкий автогонщик Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера, включен в команду «Феррари». Об этом он сообщил в своем твиттере.
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Происшествия
В Польше похоронили убитого мэра Гданьска
В Архикафедральной Мариацкой базилике в Гданьске прошли похороны убитого главы города Павла Адамовича, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
На Лолиту подали в суд из-за долгов по ЖКХ
Обновлено в 01:57