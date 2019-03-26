Политика
В США принят законопроект против российских энергопоставок в ЕвропуГазета.Ru 02:53
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
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Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу, свидетельствуют результаты голосования.РИА Новостивчера в 21:08
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Палата представителей США приняла акт об энергетической безопасности Европы от России
Ведомостивчера в 22:51
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:56, Ашберн
Политика
Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста
Обновлено в 03:59
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Чистая прибыль «Акрона» по МСФО в 2018 г снизилась на 7%
Чистая прибыль группы "Акрон", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, по МСФО в 2018 году составила 13,32 миллиарда рублей, что на 7% меньше, чем в 2017 году, говорится в сообщении компании.
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Европарламент проголосовал за отмену перехода на летнее и зимнее время
26 марта Европейский парламент проголосовал за отмену перехода на летнее/зимнее время в странах Европейского союза (ЕС) с 2021 года, пишет газета Kurier.
Обновлено в 08:35
Общество
Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру
Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Обновлено в 08:04
Авто
В Красноярске назвали квартиры по цене Lexus и Porsche
Обновлено в 02:26
Экономика
Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
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Происшествия
На Кубани обрушился пешеходный мост
В хуторе Травалев Апшеронского района Краснодарского края обрушился аварийный пешеходный мост через реку Хадажка.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Обвинение запросило для экс-главы Коми Гайзера 21 год колонии
Прокурор попросил Замоскворецкий суд Москвы приговорить экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 21 году колонии строгого режима.
Обновлено в 10:53
Экономика
Медведев анонсировал создание нового газоперерабатывающего завода
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о планах по созданию и финансированию Амурского газоперерабатывающего завода, сообщает ТАСС.
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Происшествия
Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз
Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено в 11:23
Игры
Metro Exodus получила первое крупное обновление
Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.
Обновлено в 09:24
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Политика
Помпео считает поведение России в отношении Венесуэлы неконструктивным
Обновлено вчера в 11:56
Политика
ООН: Евросоюз несёт большие потери от санкций, чем Россия
Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций, заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.
Обновлено в 09:18
Экономика
ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни
Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Транспорт
В строительство ЦКАД вложат еще 45 миллионов рублей
На строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) дополнительно потребуется 44–45 млрд рублей.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Суд продлил арест сенатора Арашукова
Обновлено в 11:15
Гаджеты
Huawei представила флагманские смартфоны
Обновлено в 11:34
Религия
В РПЦ предрекли Россию без русских
Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.
Обновлено в 06:04
Футбол
Рамос поддержал главного тренера сборной Испании Луиса Энрике
Обновлено в 10:40
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Подольский суд Киева продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 24 мая.
Обновлено в 10:12
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
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Экономика
ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 года
Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 г. Это был московский ЦМРбанк.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Экономика
Медведев: макроэкономика России доказала устойчивость к внешним шокам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что механизм обеспечения макроэкономической стабильности страны доказал свою устойчивость к внешним шокам.
Обновлено в 05:39
Общество
Росстат назвал регионы с самой высокой напряженностью на рынке труда
Самый высокий уровень напряженности на рынке труда, по данным за 2018 год, зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике и Тыве.
Обновлено в 07:58