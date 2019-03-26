В США принят законопроект против российских энергопоставок в ЕвропуГазета.Ru 02:53

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу, свидетельствуют результаты голосования.

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Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.

В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу

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