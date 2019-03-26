Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в ЕвропуRT на русском вчера в 22:45

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу. За соответствующий документ проголосовал 391 конгрессмен, против выступили 24.
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В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и Евросоюза

РИА Новости03:58

В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу

Газета.Ru02:53

Палата представителей США приняла акт об энергетической безопасности Европы от России

Ведомостивчера в 22:51

Конгрессмены США приняли закон о борьбе с энергетическим влиянием России

Комсомольская правдавчера в 22:55

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

RT на русскомвчера в 22:45

Палата представителей США одобрила предложение энергетической помощи Европе

Интерфаксвчера в 21:52

Палата представителей США одобрила законопроект о борьбе с энергетическим влиянием России

ТАССвчера в 20:21
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Гаджеты

Xiaomi намекает на презентацию смартфона Mi Mix 4

Обновлено вчера в 08:14
Экономика

Совфед намерен поддержать пересчет пенсий

Совфед на заседании 27 марта обсудит пересчет пенсий, накануне закон поддержал профильный комитет верхней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.
Обновлено в 01:28
Общество

Минпросвещения поручило разобраться с увольнением учительницы на Алтае

Минпросвещения России поручило органам управления образованием Алтайского края разобраться в ситуации с увольнением преподавателя Татьяны Кувшинниковой из школы в Барнауле после публикации педагогом якобы провокационного фото в сети.
Обновлено в 02:48
Музыка

Три липецких клуба отказались проводить концерт рок-группы «Элизиум»

Три площадки отказали рок-группе «Элизиум» в проведении концерта в Липецке. Об этом говорится в паблике музыкантов «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 16:12
Политика

Судьбу российских губернаторов после отставки изучили

Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие

Из сектора Газа выпустили 30 ракет по Израилю

Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа.
Обновлено в 00:50
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено вчера в 14:51
Экономика

Теle2 ожидает закрытия сделки c «Ростелекомом» в ближайшие месяцы

Закрытие сделки о консолидации "Ростелекомом" 100% долей мобильного оператора Tele2 ожидается в течение ближайших нескольких месяцев, многие параметры сделки уже согласованы.
Обновлено в 03:48
Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Саудовская Аравия осудила решение США по Голанам

Саудовская Аравия осуждает и отвергает решение Соединённых Штатов о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

Новейший комплекс разведки «Ирония» покажут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге впервые представят уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки «Ирония», сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 01:34
Игры

Новый трейлер дополнения «Эльсвейр» для The Elder Scrolls Online

Обновлено в 03:06
Политика

Власти США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено вчера в 23:34
Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Футбол

Роналду назвал сроки восстановления после травмы

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал сроки восстановления после травмы, полученной в матче против команды Сербии в рамках второго тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:20
Общество

Бывшая «Мисс Москва» предостерегла девушек от участия в конкурсе

Российская модель Алеся Семеренко, лишенная титула «Мисс Москва — 2018», разместила пост, в котором поделилась подробностями, связанными с конкурсом.
Обновлено в 01:55
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Авто

Транспортный налог хотят привязать к массе автомобиля

Предложение привязать сумму транспортного налога к массе авто появилось на портале РОИ - Российской общественной инициативы.
Обновлено вчера в 06:50
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено вчера в 11:10
Общество

Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением

Ранее Росстат назвал самые "ленивые" регионы России.
Обновлено в 00:56
Общество

Москва достроит за счет бюджета еще пять проблемных объектов

Принято города принципиальное решение достроить наиболее сложные и проблемные объекты.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Стала известна дата начала слушаний по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Юлия Савичева объяснила, почему не общается с Максимом Фадеевым

Певица говорит о том, что рассталась с Фадеевым в теплых отношениях, а их общение стало редким из-за плотного рабочего графика.
Обновлено вчера в 03:00
Армия и оружие

Бойцы Росгвардии за 3 года нейтрализовали 200 террористов

Речь идёт о совместных с коллегами из других силовых структур операциях.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот

По сведениям РЕН ТВ, 16-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью только вечером, хотя была ранена днем.
Обновлено в 02:34
Политика

Электроснабжение Венесуэлы восстановлено

Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26
Хоккей

«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Тампы". Для команды это восьмая победа в девяти играх.
Обновлено вчера в 22:45
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