Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в ЕвропуRT на русском вчера в 22:45
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу. За соответствующий документ проголосовал 391 конгрессмен, против выступили 24.
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Палата представителей США приняла акт об энергетической безопасности Европы от России
Ведомостивчера в 22:51
Конгрессмены США приняли закон о борьбе с энергетическим влиянием России
Комсомольская правдавчера в 22:55
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
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Xiaomi намекает на презентацию смартфона Mi Mix 4
Обновлено вчера в 08:14
Экономика
Совфед намерен поддержать пересчет пенсий
Совфед на заседании 27 марта обсудит пересчет пенсий, накануне закон поддержал профильный комитет верхней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.
Обновлено в 01:28
Общество
Минпросвещения поручило разобраться с увольнением учительницы на Алтае
Минпросвещения России поручило органам управления образованием Алтайского края разобраться в ситуации с увольнением преподавателя Татьяны Кувшинниковой из школы в Барнауле после публикации педагогом якобы провокационного фото в сети.
Обновлено в 02:48
Музыка
Три липецких клуба отказались проводить концерт рок-группы «Элизиум»
Три площадки отказали рок-группе «Элизиум» в проведении концерта в Липецке. Об этом говорится в паблике музыкантов «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Судьбу российских губернаторов после отставки изучили
Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
Из сектора Газа выпустили 30 ракет по Израилю
Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа.
Обновлено в 00:50
Происшествия
На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Теle2 ожидает закрытия сделки c «Ростелекомом» в ближайшие месяцы
Закрытие сделки о консолидации "Ростелекомом" 100% долей мобильного оператора Tele2 ожидается в течение ближайших нескольких месяцев, многие параметры сделки уже согласованы.
Обновлено в 03:48
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Саудовская Аравия осудила решение США по Голанам
Саудовская Аравия осуждает и отвергает решение Соединённых Штатов о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Новейший комплекс разведки «Ирония» покажут в Екатеринбурге
В Екатеринбурге впервые представят уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки «Ирония», сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 01:34
Игры
Новый трейлер дополнения «Эльсвейр» для The Elder Scrolls Online
Обновлено в 03:06
Политика
Власти США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено вчера в 23:34
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Футбол
Роналду назвал сроки восстановления после травмы
Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал сроки восстановления после травмы, полученной в матче против команды Сербии в рамках второго тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:20
Общество
Бывшая «Мисс Москва» предостерегла девушек от участия в конкурсе
Российская модель Алеся Семеренко, лишенная титула «Мисс Москва — 2018», разместила пост, в котором поделилась подробностями, связанными с конкурсом.
Обновлено в 01:55
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Авто
Транспортный налог хотят привязать к массе автомобиля
Предложение привязать сумму транспортного налога к массе авто появилось на портале РОИ - Российской общественной инициативы.
Обновлено вчера в 06:50
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
Обновлено вчера в 11:10
Общество
Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением
Ранее Росстат назвал самые "ленивые" регионы России.
Обновлено в 00:56
Общество
Москва достроит за счет бюджета еще пять проблемных объектов
Принято города принципиальное решение достроить наиболее сложные и проблемные объекты.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Юлия Савичева объяснила, почему не общается с Максимом Фадеевым
Певица говорит о том, что рассталась с Фадеевым в теплых отношениях, а их общение стало редким из-за плотного рабочего графика.
Обновлено вчера в 03:00
Армия и оружие
Бойцы Росгвардии за 3 года нейтрализовали 200 террористов
Речь идёт о совместных с коллегами из других силовых структур операциях.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот
По сведениям РЕН ТВ, 16-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью только вечером, хотя была ранена днем.
Обновлено в 02:34
Политика
Электроснабжение Венесуэлы восстановлено
Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "Тампы". Для команды это восьмая победа в девяти играх.
Обновлено вчера в 22:45