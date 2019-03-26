В США приняли законопроект против российских энергопоставок в ЕвропуRT на русском 22:45

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

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