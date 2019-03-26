Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в ЕвропуRT на русском 22:45
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
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Здоровье
Почти 55 тыс. консультаций провел Роспотребнадзор в рамках «горячей линии» по гриппу и ОРВИ
В пресс-службе отметили, что наибольшее количество вопросов, по которым были даны разъяснения и консультации (10,5 тыс.), касались эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ как в целом по стране, так и в отдельных субъектах и муниципальных образованиях, а также за рубежом (19,3% от общего количества поступивших вопросов).
Обновлено в 23:27
Хоккей
Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в микроблоге журналиста Рейтер Стива Холланда в Twitter.
Обновлено в 15:56
Транспорт
На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей
Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.
Обновлено в 17:17
Политика
Захарова потребовала от политолога из США извиниться перед русскими
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала американскому политологу Фариду Закарии извиниться перед русскими и американцами.
Обновлено в 23:13
Культура
За год московские театры посетит более 6.5 млн зрителей
Пресс-служба столичного департамента культуры сообщила, что в этом году московские театры примут свыше 6,5 миллионов зрителей.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Подтверждена гибель в Сирии офицера из Амурской области
Обновлено в 20:15
Футбол
Маринато Гилерме: «Мы играли на максимальных возможностях и победили»
Понимали, что должны добывать три очка и что легко не будет. Мы играли на максимальных возможностях и победили, — сказал Гилерме.
Обновлено в 13:10
Космос
NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос
Обновлено в 21:48
Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Политика
Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами
Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
Обновлено в 17:22
Игры
Apple показала сервис подписки Apple Arcade
Во время презентации компания Apple представила сервис Apple Arcade — платную подписку на более 100 уникальных игр от независимых разработчиков и крупных студий, в том числе от Хиронобу Сакагути, Кена Вонга, Уилла Райта и других.
Обновлено в 14:22
Общество
Росмолодежь сможет блокировать сайты, склоняющие детей к преступлениям
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) отныне может блокировать интернет-сайты, которые по мнению ведомства побуждают детей к совершению опасных для жизни противоправных действий.
Обновлено в 16:38
Политика
В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники
Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено в 21:23
Политика
Вилкул заявил, что Украину ведут в «тёмную Европу» прошлого столетия
Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что нынешние власти ведут в страну в Европу, но только в «тёмную Европу 30-х годов прошлого столетия».
Обновлено в 23:15
Здоровье
В Госдуме предложили запретить продукты с трансжирами
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами.
Обновлено в 03:50
Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:24
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отправилась в путешествие со своим сыном
Последние недели Воля погружен в работу. Накануне он отработал съемочный день на шоу Comedy Club, а затем отправился в гастрольный тур.
Обновлено в 14:03
Политика
Россияне смогут ездить в Турцию без загранпаспорта
Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено в 22:18
Политика
Airbus поставит в Китай самолеты на €30 млрд
Обновлено в 16:54
Финансы
С чем связана паника на мировом фондовом рынке
Паника на рынке США вызвала цепную реакцию и спровоцировала резкий спад фондовых котировок в Азии.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Актер Павел Майков увел жену у звезды сериала «Екатерина. Взлет»
Мария Саффо была женой друга, актера Михаила Горевого, а также лучшей подругой жены Майкова и крестной его сына.
Обновлено в 05:01
Авто
Geely представила кроссовер Geely FY11 на платформе Volvo
Компания Geely официально представила серийную версию нового купе-кроссовера FY11 (Xingyue).
Обновлено в 10:20
Политика
Электроснабжение Венесуэлы восстановлено
Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено в 17:26
Политика
США не потерпят враждебного вмешательства в дела Запада
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о недопустимости иностранного вмешательства в общие западные ценности.
Обновлено в 21:27
Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30