Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в ЕвропуRT на русском вчера в 22:45

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу. За соответствующий документ проголосовал 391 конгрессмен, против выступили 24.
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В Совфеде назвали войной американский закон против газа из России

Взгляд.ру04:56

Палата представителей США одобрила законопроект о борьбе с энергетическим влиянием России

ТАССвчера в 20:21

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в ЕС

РИА Новости03:58

В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу

Газета.Ru02:53

Палата представителей США приняла акт об энергетической безопасности Европы от России

Ведомостивчера в 22:51

Палата представителей США одобрила предложение энергетической помощи Европе

Интерфаксвчера в 21:52

В Госдуме назвали целью США «энергетическое господство» в Европе

RT на русском04:57
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Культура

Константин Толкачев поспорил с Сергеем Шнуровым

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев на своей странице в социальной сети «Фейсбук» подискутировал с известным российским музыкантом Сергеем Шнуровым по вопросам развития культуры в нашей страны.
Обновлено в 04:49
Авто

Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей

Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Военные грузовики армии США столкнулись на юге Польши

Три военных грузовика, которые принадлежат американской армии, во вторник, 26 марта, столкнулись на автодороге на юге Польши в Малопольском воеводстве, передает RMF FM.
Обновлено в 05:26
Экономика

Россиянам пообещали пенсионные доплаты

Топилин привел пример, что если раньше прожиточный минимум в регионе равнялся 9 тысячам рублей, а пенсия 7 тысячам, то, согласно новому законодательству, пенсионер получал бы от государства ежемесячную доплату в две тысячи рублей, с повышением пенсии в регионе доплата уменьшается.
Обновлено в 05:18
Важное за сутки

«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»

«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
Обновлено в 05:34
Хоккей

Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом

Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

В Британии проголосовали за определение Brexit парламентом

Среди вариантов, по данным средств массовой информации, есть проведение еще одного всеобщего голосования, отмена "Брекзита", выход из Европейского союза без соглашения, а также сохранение членства Великобритании в Таможенном союзе Евросоюза и сохранение присутствия на едином рынке Европы.
Обновлено в 02:16
Происшествия

При посадке в Ульяновске самолет задел сугроб двигателем

Сотрудники Ульяновской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства инцидента с самолетом в международном аэропорту им. Карамзина (Баратаевка), задевшим двигателем сугроб, который образовался после расчистки взлетно-посадочной полосы от снега, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:17
Здоровье

В Новосибирске выросло число больных корью

Напомним, что в Новосибирске в ноябре текущего года из-за вспышки кори закрыли на карантин 13 учебных заведений.
Обновлено вчера в 10:18
Кино

Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов»

Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

Северные бригады получили на вооружение арктические бульдозеры

Обновлено в 01:52
Авто

АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4

Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.
Обновлено вчера в 03:04
Политика

Подачу электроэнергии восстановили в Венесуэле

Обновлено вчера в 17:56
Спорт

Загитова за сезон заработала более 130 тысяч долларов

За участие и победы на этапах Гран-при россиянка заработала 54 тысяча долларов, еще 16 тысяч Загитова получила за серебряную награду чемпионата Европы.
Обновлено в 04:42
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей: компания Toyota, у которой есть компактный хетчбэк Auris, Lamborghini с люксовым кроссовером Urus, а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

США на учениях сбили межконтинентальную ракету залпом противоракет

Соединенные Штаты на учениях по ПРО успешно сбили межконтинентальную ракету.
Обновлено вчера в 19:42
Здоровье

На Урале суд обязал родителей обследовать ребёнка на ВИЧ

В Челябинской области Еманжелинский городской суд обязал ВИЧ-инфицированных родителей девочки обследовать её на аналогичную инфекцию.
Обновлено в 03:49
Политика

Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

В Хабаровске коллектор выложил в Сеть порноколлаж с ребенком должника

Правоохранители арестовали 38-летнего коллектора, который опубликовал в Интернете порноролик с участием ребенка должника из Хабаровска.
Обновлено в 05:40
Политика

Мантуров сообщил о завершении испытаний нового крыла для МС-21

Испытания нового композитного крыла для пассажирских среднемагистральных самолетов МС-21 завершаются.
Обновлено в 05:37
Общество

Лишенная титула «Мисс Москва» предостерегла от участия в конкурсах

Лишенная титула «Мисс Москва» Алеся Семеренко предостерегла девушек от участия в конкурсах красоты.
Обновлено в 03:19
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено вчера в 14:22
Спорт

Bondik перешел в Winstrike Team

Обновленный состав Winstrike Team по CS: GO: Кирилл Boombl4 Михайлов Ауримас Kvik Квакшис Давид n0rb3r7 Даниелян Георгий WorldEdit Яскин Владислав bondik Нечипорчук Даниил pipsoN Мещеряков (тренер) Последней командой Нечипорчука была Gambit Esports, за которую он выступал с декабря 2018 по март 2019 года.
Обновлено в 04:59
Политика

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.
Обновлено в 02:27
Происшествия

В Москве школьница ранила одноклассницу ножом

В Москве несовершеннолетняя девушка попала в больницу, после того как получила ножевое ранение от одноклассницы.
Обновлено в 04:20
Экономика

Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина

Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

El País: Минобороны Испании подверглось кибератаке иностранной державы

На внутреннюю компьютерную сеть Министерства обороны Испании в начале марта 2019 года была совершена хакерская атака.
Обновлено в 04:26
Происшествия

«Мемориал» признал аспиранта МГУ Мифтахова политзаключенным

Правозащитное общество "Мемориал" признало аспиранта МГУ Азата Мифтахова, проходящего подозреваемым по делу о брошенной в офис "Единой России" дымовой шашке, политическим заключенным.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Птица попала в двигатель истребителя на авиашоу в Малайзии

Обновлено в 05:10
Космос

Ученые НАСА нашли возможный источник «кирпичиков жизни» на Марсе

Год назад, после длительных споров и повторных проверок, аппарат НАСА подтвердил свои первоначальные замеры и сделал потрясающее открытие, обнаружив "древнюю" органику в толще осадочных пород на дне пересохшего озера.
Обновлено в 05:26
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