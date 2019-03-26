Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в ЕвропуRT на русском вчера в 22:45
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу. За соответствующий документ проголосовал 391 конгрессмен, против выступили 24.
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Палата представителей США приняла акт об энергетической безопасности Европы от России
Ведомостивчера в 22:51
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Культура
Константин Толкачев поспорил с Сергеем Шнуровым
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев на своей странице в социальной сети «Фейсбук» подискутировал с известным российским музыкантом Сергеем Шнуровым по вопросам развития культуры в нашей страны.
Обновлено в 04:49
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Военные грузовики армии США столкнулись на юге Польши
Три военных грузовика, которые принадлежат американской армии, во вторник, 26 марта, столкнулись на автодороге на юге Польши в Малопольском воеводстве, передает RMF FM.
Обновлено в 05:26
Экономика
Россиянам пообещали пенсионные доплаты
Топилин привел пример, что если раньше прожиточный минимум в регионе равнялся 9 тысячам рублей, а пенсия 7 тысячам, то, согласно новому законодательству, пенсионер получал бы от государства ежемесячную доплату в две тысячи рублей, с повышением пенсии в регионе доплата уменьшается.
Обновлено в 05:18
Важное за сутки
«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»
«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
Обновлено в 05:34
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
В Британии проголосовали за определение Brexit парламентом
Среди вариантов, по данным средств массовой информации, есть проведение еще одного всеобщего голосования, отмена "Брекзита", выход из Европейского союза без соглашения, а также сохранение членства Великобритании в Таможенном союзе Евросоюза и сохранение присутствия на едином рынке Европы.
Обновлено в 02:16
Происшествия
При посадке в Ульяновске самолет задел сугроб двигателем
Сотрудники Ульяновской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства инцидента с самолетом в международном аэропорту им. Карамзина (Баратаевка), задевшим двигателем сугроб, который образовался после расчистки взлетно-посадочной полосы от снега, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:17
Здоровье
В Новосибирске выросло число больных корью
Напомним, что в Новосибирске в ноябре текущего года из-за вспышки кори закрыли на карантин 13 учебных заведений.
Обновлено вчера в 10:18
Кино
Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов»
Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".
Обновлено в 03:12
Авто
АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4
Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.
Обновлено вчера в 03:04
Политика
Подачу электроэнергии восстановили в Венесуэле
Обновлено вчера в 17:56
Спорт
Загитова за сезон заработала более 130 тысяч долларов
За участие и победы на этапах Гран-при россиянка заработала 54 тысяча долларов, еще 16 тысяч Загитова получила за серебряную награду чемпионата Европы.
Обновлено в 04:42
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей: компания Toyota, у которой есть компактный хетчбэк Auris, Lamborghini с люксовым кроссовером Urus, а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
США на учениях сбили межконтинентальную ракету залпом противоракет
Соединенные Штаты на учениях по ПРО успешно сбили межконтинентальную ракету.
Обновлено вчера в 19:42
Здоровье
На Урале суд обязал родителей обследовать ребёнка на ВИЧ
В Челябинской области Еманжелинский городской суд обязал ВИЧ-инфицированных родителей девочки обследовать её на аналогичную инфекцию.
Обновлено в 03:49
Политика
Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В Хабаровске коллектор выложил в Сеть порноколлаж с ребенком должника
Правоохранители арестовали 38-летнего коллектора, который опубликовал в Интернете порноролик с участием ребенка должника из Хабаровска.
Обновлено в 05:40
Политика
Мантуров сообщил о завершении испытаний нового крыла для МС-21
Испытания нового композитного крыла для пассажирских среднемагистральных самолетов МС-21 завершаются.
Обновлено в 05:37
Общество
Лишенная титула «Мисс Москва» предостерегла от участия в конкурсах
Лишенная титула «Мисс Москва» Алеся Семеренко предостерегла девушек от участия в конкурсах красоты.
Обновлено в 03:19
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено вчера в 14:22
Спорт
Bondik перешел в Winstrike Team
Обновленный состав Winstrike Team по CS: GO: Кирилл Boombl4 Михайлов Ауримас Kvik Квакшис Давид n0rb3r7 Даниелян Георгий WorldEdit Яскин Владислав bondik Нечипорчук Даниил pipsoN Мещеряков (тренер) Последней командой Нечипорчука была Gambit Esports, за которую он выступал с декабря 2018 по март 2019 года.
Обновлено в 04:59
Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Москве школьница ранила одноклассницу ножом
В Москве несовершеннолетняя девушка попала в больницу, после того как получила ножевое ранение от одноклассницы.
Обновлено в 04:20
Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина
Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
El País: Минобороны Испании подверглось кибератаке иностранной державы
На внутреннюю компьютерную сеть Министерства обороны Испании в начале марта 2019 года была совершена хакерская атака.
Обновлено в 04:26
Происшествия
«Мемориал» признал аспиранта МГУ Мифтахова политзаключенным
Правозащитное общество "Мемориал" признало аспиранта МГУ Азата Мифтахова, проходящего подозреваемым по делу о брошенной в офис "Единой России" дымовой шашке, политическим заключенным.
Обновлено в 04:32
Космос
Ученые НАСА нашли возможный источник «кирпичиков жизни» на Марсе
Год назад, после длительных споров и повторных проверок, аппарат НАСА подтвердил свои первоначальные замеры и сделал потрясающее открытие, обнаружив "древнюю" органику в толще осадочных пород на дне пересохшего озера.
Обновлено в 05:26