В США приняли законопроект против российских энергопоставок в ЕвропуRT на русском вчера в 22:45

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу. За соответствующий документ проголосовал 391 конгрессмен, против выступили 24.

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

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