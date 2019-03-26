Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в ЕвропуRT на русском вчера в 22:45
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу. За соответствующий документ проголосовал 391 конгрессмен, против выступили 24.
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Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Футбол
Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года
По информации источника, чемпионы Франции хотят подписать контракт с Эррерой, который будет рассчитан да 2022 года.
Обновлено вчера в 17:43
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Обновлено вчера в 19:44
Театры
Константин Богомолов перегрузил Достоевского на петербургской сцене
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Канада предоставила убежище укрывавшей Сноудена женщине
Канада предоставила убежище женщине, которая укрывала бывшего сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена в Гонконге.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Kyodo: ответственный за внешнюю политику в Трудовой партии Кореи прибыл в Пекин
Высокопоставленный представитель руководства КНДР, предположительно заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён, прибыл во вторник в международный аэропорт Пекина из Пхеньяна.
Обновлено в 01:11
Энергетика
Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено вчера в 22:56
Здоровье
Быть повежливее с врачами попросил чиновников мэр Магадана
Мэр Магадана попросил, "чтобы с магаданцами, нашими избирателями общались вежливо, мы не заслуживаем такого обращения", сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Строители требуют еще $700 млн на ЦКАД
Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, поручал Минтрансу и "Автодору" устранить узкие места на ЦКАД.
Обновлено в 00:41
Экономика
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).
Обновлено вчера в 23:01
Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 23:20
Теннис
Рублев проиграл Шаповалову на турнире в Майами
Обновлено вчера в 20:31
Политика
В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники
Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Телеканал «1+1» назвал иск Порошенко давлением на СМИ
Телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского заявил о давлении из-за заявленного судебного иска президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Минпромторг рассчитывает получить сертификаты на МС-21 в 2020 году
Минпромторг рассчитывает получить российский и европейский сертификаты на самолет МС-21 в 2020 году.
Обновлено в 00:14
Гаджеты
Голосовой ассистент «Варвара» станет конкурентом «Алисы»
Группа компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ) разрабатывает голосового помощника под названием «Варвара».
Обновлено вчера в 10:02
Культура
Дима Билан вышел на костылях получать звание заслуженного артиста
Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
Обновлено вчера в 19:29
Гаджеты
Флагман Redmi Note 7 Pro будет продаваться только в Индии и Китае
Руководитель компании Xiaomi официально сообщил, что новая модель смартфона Redmi Note 7 Pro предназначена для продажи только в Китае и Индии, а реализация в остальных странах не предусмотрена.
Обновлено вчера в 12:35
Технологии
В России появится беспилотный медицинский трамвай
Обновлено вчера в 04:25
Политика
Пенсионная реформа обойдет стороной сотрудников МВД
Сотрудникам МВД не стоит беспокоиться насчет пенсионной реформы – возраст не будет повышаться, сообщил начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко на заседании общественного совета при ведомстве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:57
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Политика
Куйвашев рассказал о полномочиях нового вице-губернатора
В понедельник, 25 марта, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил кабинету министров нового заместителя главы региона Олега Чемезова.
Обновлено вчера в 23:47
Здоровье
Мэр Магадана заявил, что закончилась вакцина от бешенства. А на отлов собак денег нет
Обновлено в 00:48
Авто
Продажи седанов в России снизились на 2%
В прошлом году россияне приобрели 534,2 тысяч новых легковых автомобилей в кузове седан, что на 2% меньше, чем в 2017.
Обновлено в 01:00
Наука
В Норвегии обнаружили корабль мертвых викингов
Норвежские археологи сделали новую находку эпохи викингов. Ученые обнаружили деревянное судно длиной более 15 метров.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Первый вице-губернатор Курганской области подал в отставку
Первый замгубернатора Курганской области-директор департамента агропромышленного комплекса региона Сергей Пугин покидает пост.
Обновлено в 00:23
Общество
Власти Москвы назвали число досмотренных пассажиров метро
Свыше 34 млн человек досмотрели в метрополитене Москвы с начала 2019 года, сотрудники подземки обнаружили более 66 тысяч предметов, запрещённых к провозу.
Обновлено в 00:52