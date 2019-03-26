Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в ЕвропуRT на русском вчера в 22:45

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу. За соответствующий документ проголосовал 391 конгрессмен, против выступили 24.
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В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС

Газета.Ruвчера в 23:27

Палата представителей США одобрила законопроект о борьбе с энергетическим влиянием России

ТАССвчера в 20:21

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

RT на русскомвчера в 22:45

В США приняли законопроекты о противодействии России в Европе и Венесуэле

РБКвчера в 21:29

В конгрессе намерены противодействовать российским энергопоставкам в Европу

РИА Новостивчера в 21:08

Палата представителей США одобрила предложение энергетической помощи Европе

Интерфаксвчера в 21:52

США решили усложнить Венесуэле борьбу с преступностью

Взгляд.рувчера в 17:59
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Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Футбол

Эррера подпишет контракт с «ПСЖ» до 2022 года

По информации источника, чемпионы Франции хотят подписать контракт с Эррерой, который будет рассчитан да 2022 года.
Обновлено вчера в 17:43
Армия и оружие

США успешно испытали две противоракеты

Обновлено вчера в 19:44
Театры

Константин Богомолов перегрузил Достоевского на петербургской сцене

Обновлено вчера в 12:30
Политика

Канада предоставила убежище укрывавшей Сноудена женщине

Канада предоставила убежище женщине, которая укрывала бывшего сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена в Гонконге.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Kyodo: ответственный за внешнюю политику в Трудовой партии Кореи прибыл в Пекин

Высокопоставленный представитель руководства КНДР, предположительно заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён, прибыл во вторник в международный аэропорт Пекина из Пхеньяна.
Обновлено в 01:11
Энергетика

Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено вчера в 22:56
Здоровье

Быть повежливее с врачами попросил чиновников мэр Магадана

Мэр Магадана попросил, "чтобы с магаданцами, нашими избирателями общались вежливо, мы не заслуживаем такого обращения", сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии.
Обновлено в 01:00
Транспорт

Строители требуют еще $700 млн на ЦКАД

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, поручал Минтрансу и "Автодору" устранить узкие места на ЦКАД.
Обновлено в 00:41
Экономика

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).
Обновлено вчера в 23:01
Политика

СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле

«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 23:20
Теннис

Рублев проиграл Шаповалову на турнире в Майами

Обновлено вчера в 20:31
Политика

В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники

Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено вчера в 21:23
Политика

Телеканал «1+1» назвал иск Порошенко давлением на СМИ

Телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского заявил о давлении из-за заявленного судебного иска президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

Минпромторг рассчитывает получить сертификаты на МС-21 в 2020 году

Минпромторг рассчитывает получить российский и европейский сертификаты на самолет МС-21 в 2020 году.
Обновлено в 00:14
Гаджеты

Голосовой ассистент «Варвара» станет конкурентом «Алисы»

Группа компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ) разрабатывает голосового помощника под названием «Варвара».
Обновлено вчера в 10:02
Культура

Дима Билан вышел на костылях получать звание заслуженного артиста

Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
Обновлено вчера в 19:29
Гаджеты

Флагман Redmi Note 7 Pro будет продаваться только в Индии и Китае

Руководитель компании Xiaomi официально сообщил, что новая модель смартфона Redmi Note 7 Pro предназначена для продажи только в Китае и Индии, а реализация в остальных странах не предусмотрена.
Обновлено вчера в 12:35
Технологии

В России появится беспилотный медицинский трамвай

Обновлено вчера в 04:25
Политика

Пенсионная реформа обойдет стороной сотрудников МВД

Сотрудникам МВД не стоит беспокоиться насчет пенсионной реформы – возраст не будет повышаться, сообщил начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко на заседании общественного совета при ведомстве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:57
Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Политика

Куйвашев рассказал о полномочиях нового вице-губернатора

В понедельник, 25 марта, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил кабинету министров нового заместителя главы региона Олега Чемезова.
Обновлено вчера в 23:47
Здоровье

Мэр Магадана заявил, что закончилась вакцина от бешенства. А на отлов собак денег нет

Обновлено в 00:48
Авто

Продажи седанов в России снизились на 2%

В прошлом году россияне приобрели 534,2 тысяч новых легковых автомобилей в кузове седан, что на 2% меньше, чем в 2017.
Обновлено в 01:00
Наука

В Норвегии обнаружили корабль мертвых викингов

Норвежские археологи сделали новую находку эпохи викингов. Ученые обнаружили деревянное судно длиной более 15 метров.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Первый вице-губернатор Курганской области подал в отставку

Первый замгубернатора Курганской области-директор департамента агропромышленного комплекса региона Сергей Пугин покидает пост.
Обновлено в 00:23
Общество

Власти Москвы назвали число досмотренных пассажиров метро

Свыше 34 млн человек досмотрели в метрополитене Москвы с начала 2019 года, сотрудники подземки обнаружили более 66 тысяч предметов, запрещённых к провозу.
Обновлено в 00:52
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