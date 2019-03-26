В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕСГазета.Ru вчера в 23:27

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".

В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС

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