Политика
В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в ВенесуэлеИзвестия вчера в 22:42
Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле. Обсуждение законопроекта длилось 40 минут.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована
Обновлено в 05:33
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Политика
Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Обновлено вчера в 10:52
Шоу-бизнес
Жасмин раскритиковали за роскошное появление на похоронах Началовой
Ранее промоутер рассказал о карьере Юлии Началовой в последние годы.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Боевика осудили на 24 года за нападение на полицейских в Дагестане
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Шамиля Юсупова, обвиняемого по восьми статьям УК РФ, к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 05:25
Общество
Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено вчера в 18:24
Общество
Врачей роддома в Башкирии рассмешил доклад о средней зарплате
В ответ на вопрос Натальи Евдокимой о зарплате сотрудников директор роддома Альбина Фатыхова назвала цифры, которые стали причиной смеха в зале.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Баку загорелся торговый центр
В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
США на учениях сбили межконтинентальную ракету залпом противоракет
Соединенные Штаты на учениях по ПРО успешно сбили межконтинентальную ракету.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Володин: Трамп принял решение по Голанским высотам в обход СБ ООН
"Решение, которое принял президент США в отношении Голанских высот, игнорировав в основе своей диалог со всеми странами в рамках ООН, - это решение фактически принято в обход ООН и Совета Безопасности, поэтому все страны должны высказаться по этому вопросу", - сказал Володин.
Обновлено в 04:30
Политика
Эксперты: Новые губернаторы возглавили рейтинги популярности
Губернаторы, которые были избраны в 2016-2018 годах, возглавили рейтинги популярности.
Обновлено в 05:30
Происшествия
«Мемориал» признал аспиранта МГУ Мифтахова политзаключенным
Правозащитное общество "Мемориал" признало аспиранта МГУ Азата Мифтахова, проходящего подозреваемым по делу о брошенной в офис "Единой России" дымовой шашке, политическим заключенным.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Политика
В Британии проголосовали за определение Brexit парламентом
Среди вариантов, по данным средств массовой информации, есть проведение еще одного всеобщего голосования, отмена "Брекзита", выход из Европейского союза без соглашения, а также сохранение членства Великобритании в Таможенном союзе Евросоюза и сохранение присутствия на едином рынке Европы.
Обновлено в 02:16
Общество
Соловьев прокомментировал на свое попадание в «Рейтинг травли»
Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на попадание своей персоны в «Рейтинг травли» среди медиаперсон.
Обновлено в 00:09
Экономика
В Совфеде поддержали закон о доиндексации пенсий
Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал сенаторам одобрить законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Москве школьница ранила одноклассницу ножом
В Москве несовершеннолетняя девушка попала в больницу, после того как получила ножевое ранение от одноклассницы.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Airbus поставит в Китай 300 самолетов на 30 миллиардов евро
Обновлено в 01:20
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Судьбу российских губернаторов после отставки изучили
Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Йель и Стэнфорд проверят после скандала с элитными вузами США
В марте Минюст США предъявил обвинения в мошенничестве и взяточничестве десяткам состоятельных американцев, которые в обход закона устроили детей в элитные вузы.
Обновлено в 05:23
Политика
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей
В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Футбол
Саутгейт призвал наказать сборную Черногории за проявление расизма
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал наказать команду Черногории за проявление расизма во время матча отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Три человека погибли после столкновения грузовиков под Вологдой
В результате инцидента погибли водитель и два пассажира грузовика КамАЗ. Обстоятельства ЧП выясняются сотрудниками полиции.
Обновлено вчера в 19:52
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей: компания Toyota, у которой есть компактный хетчбэк Auris, Lamborghini с люксовым кроссовером Urus, а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus.
Обновлено вчера в 17:01