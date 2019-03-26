В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в ВенесуэлеИзвестия вчера в 22:42

Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле. Обсуждение законопроекта длилось 40 минут.

В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

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