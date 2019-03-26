Политика
В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в ВенесуэлеГазета.Ru 06:42
Палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект, который предполагает, что американские власти будут "бороться" с влиянием России в Венесуэле. Документ был принят после отправки в Боливарианскую республику почти ста российских военных.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Финансы
Европейские фондовые индексы завершили торги снижением
По итогам торгов в понедельник европейские фондовые индексы снизились после падения по итогам пятничной сессии на сохранении опасений по поводу темпов роста глобального ВВП.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В столице Казахстана столкнулись автобусы, есть жертвы
В столице Казахстана столкнулись три автобуса. Число пострадавших достигло 27 человек.
Обновлено в 03:22
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Происшествия
Александр Кокорин пожаловался в ЕСПЧ
Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 06:11
Политика
В администрации Порошенко потеряли секретный документ
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.
Обновлено в 06:23
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражений
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Политика
Домохозяйка выиграла выборы мэра Усть-Илимска
Обновлено вчера в 09:59
Здоровье
Московские врачи проведут прием в пензенском онкодиспансере
Пройти отбор на прием к врачам можно в поликлинике по месту прикрепления, уточнили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.
Обновлено в 04:31
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Судьбу российских губернаторов после отставки изучили
Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Помпео предъявил претензии Лаврову из-за Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонной беседы с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил о «неконструктивном» поведении Москвы в отношении Венесуэлы.
Обновлено вчера в 10:49
Здоровье
Продолжительность жизни в Петербурге выросла до 76 лет
Продолжительность жизни в Петербурге достигла 76 лет, что на три года выше среднероссийского показателя, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на отчетной коллегии комитета по здравоохранению, посвященной итогам работы системы здравоохранения Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
На учениях авиации ЗВО пройдут пуски управляемых ракет
Самолеты оперативно-тактической авиации проведут пуски управляемых ракет по наземным и воздушным целям, сообщили в штабе Западного военного округа.
Обновлено вчера в 10:04
Общество
«Почта России» откроет сотни продуктовых магазинов на Северо-Западе
До октября 2019 года «Почта России» планирует открыть более 280 продовольственных магазинов в Северо-Западном регионе, рассказали в ведомстве.
Обновлено в 06:54
Космос
NASA отменило первый в истории выход двух женщин в открытый космос
Обновлено вчера в 23:46
Транспорт
Десятки улиц на востоке Москвы перекроют из-за строительства метро
"Перекрытия необходимы для обеспечения приоритетного проезда десятков тысяч пассажиров городского транспорта на время закрытия участка Сокольнической линии метро", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:40
Общество
«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»
«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
Обновлено в 05:34
Общество
Вторник в Москве стал самым теплым днем весны и всего года
Обновлено в 05:58
Происшествия
Боевика осудили на 24 года за нападение на полицейских в Дагестане
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Шамиля Юсупова, обвиняемого по восьми статьям УК РФ, к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи
В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Обыски проводятся в театре «ФЭСТ» в Мытищах
В свою очередь источник ТАСС в администрации города отметил, что незадолго до обысков в театре проводилась проверка с участием Контрольно-счетной палаты городского округа Мытищи.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Аэропорт «Внуково» уволил издевавшегося над собакой кинолога
Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога службы авиационной безопасности аэропорта, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани.
Обновлено в 06:38
Общество
В Росгвардии призвали не воспринимать ее сотрудников как «монстров с резиновыми палками»
Росгвардия стремится к открытости, чтобы граждане РФ понимали назначение ведомства и видели в нем "защиту от преступных посягательств", сообщил первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов журналистам во вторник.
Обновлено в 06:30
Авто
Mitsubishi представила экстремальный вариант пикапа L200
Компания Mitsubishi представила экстремальный вариант пикапа L200 — концепт-кар Absolute.
Обновлено в 06:10
Политика
Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам
Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Здоровье
В Забайкалье супруги отсудили почти 1,6 млн рублей за смерть новорожденной дочери
Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 млн рублей в пользу семейной пары в качестве компенсации за смерть их новорожденной дочери.
Обновлено в 06:21