В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в ВенесуэлеГазета.Ru 06:42

Палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект, который предполагает, что американские власти будут "бороться" с влиянием России в Венесуэле. Документ был принят после отправки в Боливарианскую республику почти ста российских военных.

В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

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