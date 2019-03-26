Политика

В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в ВенесуэлеГазета.Ru 06:42

Палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект, который предполагает, что американские власти будут "бороться" с влиянием России в Венесуэле. Документ был принят после отправки в Боливарианскую республику почти ста российских военных.
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В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

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В США приняли законопроекты о противодействии России в Европе и Венесуэле

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США решили усложнить Венесуэле борьбу с преступностью

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Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи

В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Политика

В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме

Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Футболистки ЦСКА обвинили тренеров в домогательствах

Обновлено в 07:53
Наука

Рост новых нейронов в мозге может продолжаться до глубокой старости

Обновлено в 01:54
Политика

Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц

Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Экономика

Китайские компании стали чаще заимствовать российские бренды

В Китае стали чаще заимствовать российские бренды, заявила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Обновлено в 08:20
Происшествия

После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии

В Германии была проведена эвакуация ратуш в шести городах после того, как поступили сообщения об угрозах.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США

Молодая супруга Никиты Преснякова, внука Аллы Пугачевой, Алена Краснова рассказала поклонникам о своих впечатлениях от поездки в Нью-Йорк.
Обновлено вчера в 10:56
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру

Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Экономика

ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни

Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Экономика

Медведев анонсировал создание нового газоперерабатывающего завода

Выступая на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ, Медведев сообщил, что завод станет крупнейшим в мире по производству гелия и вторым по объемам переработки газа.
Обновлено в 08:15
Культура

В Госдуме предложил изучать в школах и вузах России сериалы

Мужчина предложил включить в программу учебных заведений изучение сериалов, речь идет об исторических многосерийных картинах, снятых в России.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Нидерландах обнаружили картину Пикассо, украденную 20 лет назад

Лишь в 2015 году специалист по розыску пропавших произведений искусства Артур Брэнд, которого прозвали Индианой Джонсом в мире искусства, выяснил, что полотно попало в нидерландские криминальные круги.
Обновлено в 06:37
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

Конор Макгрегор решил завершить карьеру в смешанных единоборствах. Ирландский боец сообщил об этом на своей странице в Twitter.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Корабли ТОФ применили ЗРК «Кинжал» на учениях в Японском море

Корабельная группа в составе кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" провела в Японском море учения по противовоздушной обороне, в ходе которых для поражения воздушных целей использовался зенитно-ракетный комплекс "Кинжал", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Обновлено вчера в 21:38
Музыка

Шнуров объяснил свою фразу о Пушкине

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что кроме Александра Пушкина в русской культуре существуют и другие поэты.
Обновлено 23 марта в 05:49
Финансы

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности законопроекта о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 06:27
Экономика

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:19
Общество

Титул «Мисс Москва — 2018» передали вице-мисс Ксении Паленовой

Обновлено в 08:11
Футбол

Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей

РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ

Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

В «Единой России» назвали себя партией лучших людей России

В партии «Единая Россия» состоят лучшие люди страны, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга оставили под арестом

Обновлено в 08:06
Происшествия

Полиция обыскивает подмосковный театр «ФЭСТ»

Утром 26 марта в подмосковный театр "ФЭСТ" в Мытищах нагрянули силовики.
Обновлено в 05:43
Космос

Первый в истории выход двух женщин в открытый космос отменён

Обновлено в 07:10
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