Политика

В США приняли резолюцию с осуждением снятия санкций с «Русала»Известия 13:39

Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую снятие санкций с ряда российских компаний, в том числе En+ и «Русал». Голосование состоялось в четверг, 17 января.
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Палата представителей США приняла резолюцию против снятия санкций с РУСАЛа

RT на русском13:25

Правительство США планирует снять санкции с компаний Олега Дерипаски

Красноярск Главный14 января в 21:56

Палата Конгресса одобрила блокировку санкций против En+

News.ru12:58

WP: республиканцы помогли поддержать санкции против Дерипаски «в укор» администрации Трампа

Газета.Ru13:42

Американский Минфин сегодня может исключить компании российского бизнесмена Олеги Дерипаски из санкционного списка

Эхо Москвы16:00

Bloomberg: конгрессмены США приняли резолюцию с призывом не снимать санкции с «Русала»

ТАСС13:13

В конгрессе США приняли резолюцию против снятия санкций с En+ и Rusal

РБК13:00
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Происшествия

Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 13:08
Происшествия

Опубликовано видео с места пожара в типографии Петербурга

Один человек погиб и трое пострадали в результате пожара, возникшего в здании типографского комплекса на юго-западе Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:21
Авто

Toyota представила специальную серию Land Cruiser Prado Style

Новая версия Style призвана развить успех предыдущей: вобрав в себя все преимущества комплектации Элеганс, спецсерия обладает дополнительными опциями, которые ждали поклонники Land Cruiser Prado.
Обновлено в 07:06
Технологии

Оксфорд прекратил получение финансирования от «Huawei»

Оксфордский университет заявил о приостановке получения финансовой помощи от китайской компании «Huawei Technologies Co. Ltd» на фоне растущего неодобрения мировым сообществом деятельности корпорации.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП

Обновлено в 14:26
Гаджеты

Motorola возродит культовую раскладушку RAZR

Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Авто

Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии

Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.
Обновлено вчера в 23:44
Космос

«Лунный росток» погиб от холода

Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, как ранее писал "Ревизор.ru", погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Обновлено в 04:16
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено в 08:56
Спорт

Эксперты WADA завершили копирование данных московской лаборатории

«Группа экспертов в составе трех человек успешно извлекла данные московской антидопинговой лаборатории»,— говорится в сообщении пресс-службы WADA.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие

В сирийском Манбидже ликвидировали террориста со взрывным устройством

Военные в сирийском городе Манбидж ликвидировали террориста со взрывным устройством, попытавшегося бежать при задержании, сообщила пресс-служба военного совета города.
Обновлено в 16:49
Авто

Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде

Производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлено из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 14:28
Происшествия

В Британии арестован российский сухогруз «Кузьма Минин»

Обновлено в 08:17
Гаджеты

Опубликовано живое фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+

Для кого-то топовые смартфоны Samsung Galaxy S10 станут реальностью только 24 февраля, а кто-то ими уже вовсю пользуется.
Обновлено в 01:32
Политика

Порошенко выбил телефон из рук снимавшего его украинца

Украинский президент Петр Порошенко выбил телефон из рук украинца, снимавшего главу государства во время общения с избирателями и пытавшегося задать ему вопрос, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:32
Общество

Mastercard взяла под контроль платные подписки

Mastercard запретит продавцам пробных подписок автоматически продлевать их без официального согласия клиента.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Число погибших при взрыве в Колумбии выросло до 10 человек

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в кадетской школе полиции в столице Колумбии возросло до десяти человек, еще 65 получили ранения, сообщает в четверг портал Heraldo.
Обновлено в 17:45
Происшествия

Возбуждено новое дело о нарушениях в колонии Цеповяза

Обновлено в 10:17
Авто

Лимузин «Волга-Кортеж» продают за 4 млн рублей

В Сети на одном из сайтов продают автомобиль «Волга-Кортеж». Стоимость модели составляет 4 млн рублей.
Обновлено в 11:40
Наука

Найден простой способ улучшить память и работу мозга

Ученые из США пришли к выводу, что физические нагрузки благоприятно влияют на память и другие когнитивные функции мозга.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Газовый баллон взорвался на территории филиала «Мурманоблгаза»

Обновлено в 13:32
Экономика

Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2

По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено в 13:09
Космос

Роскосмос заявил о возможном завершении работы со «Спектром-Р»

Ученым вновь не удалось восстановить связь с радиотелескопом "Спектр-Р".
Обновлено в 13:31
Авто

Кроссовер Datsun для России построят на базе Duster

Компания Datsun может выпустить в России две новые модели – кроссовер (на базе Renault Duster) и еще один легковой автомобиль.
Обновлено в 03:29
Интернет

В интернете нашли неудаляемый вирус-вымогатель

«Совершенно секретно»: Портал Bleeping Computer, который занимается исследованием в сфере кибербезопасности, обнаружил о хакерской атаке с использованием вируса под названием Djvu.
Обновлено в 06:49
Интернет

В работе бойлеров Ariston произошел сбой из-за блокировки Telegram

Владелец водонагревателя не стал ругаться ни на Ariston, ни на Роскомнадзор, но в ответ он написал — «Ржунемагу, Роскомнадзор заблокировал мне бойлер!».
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила девочку на уроке

Обновлено в 06:39
Общество

Ева Браун не занималась сексом с Гитлером, выяснили ученые

Обновлено в 11:59
Транспорт

«Победа» отменит все международные рейсы из «Пулково»

«Победа» с апреля отменяет все международные рейсы из «Пулково».
Обновлено в 12:56
Происшествия

В Италии четыре человека погибли в ДТП при попытке скрыться от полиции

Четыре человека погибли, еще один получил тяжелые ранения в результате ДТП в провинции Казерта на юге Италии, сообщил в четверг телеканал RaiNews24.
Обновлено в 17:25
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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