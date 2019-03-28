США пригрозили России санкциями из-за поддержки ВенесуэлыИА Новороссия 14:22

с чего всё началось

США пригрозили России санкциями в ответ на действия Москвы по поддержке законных властей Венесуэлы. Об этом в ходе брифинга заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, передаёт ТАСС.

Кино Танос показал «туалетные» тренировки перед встречей с Человеком-муравьем Актер Джош Бролин, играющий Таноса в киновселенной Marvel, показал, как его персонаж готовится ко встрече с Человеком-муравьем.

Политика Ростех предложил Малайзии совместно строить суда и вертолеты Россия предложила Малайзии совместно выпускать суда на подводных крыльях типа "Комета" и гражданские вертолеты "Ансат", сообщил в интервью РИА Новости глава делегации Ростеха Виктор Кладов.

Авто Hyundai раскрыла название нового доступного кроссовера Компания Hyundai решила раскрыть название нового бюджетного кроссовера, который будет представлен публике 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

Политика Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Происшествия Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.

Общество Умер журналист Максим Ковальский Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега Вероника Куцылло.

Наука Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.

Авто В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.

Технологии Boston Dynamics представила робота-грузчика Компания Boston Dynamics, специализирующаяся на робототехнике, на своем YouTube-канале продемонстрировала робота Handle, оснащенного манипулятором с присосками для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Политика В Лондоне задержали пятерых протестующих из-за референдума по Brexit В Лондоне сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых участников акции протеста, организованной сторонниками выхода Великобритании из Евросоюза.

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.

Футбол Василий Кикнадзе: «Есть что обсудить с Геркусом по итогам аудита» Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе намерен встретиться со своим предшественником Ильей Геркусом, чтобы обсудить моменты, связанные с аудитом клуба.

Политика Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.

Происшествия В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.

Шоу-бизнес Наталья Подольская впервые показала Владимира Преснякова в трусах Поклонники не только посмеялись над домашними кадрами супругов, но и поблагодарили Наталью подольскую за смелость.

Политика Пентагон потратил на украинскую армию больше миллиарда долларов В США раскрыли данные о суммах, которые выделяются на помощь Украине.

Армия и оружие Российский самолет-разведчик пролетел над территорией США Полет над территорией США совершил самолет Ту-154М-Лк1 воздушно-космических сил (ВКС) РФ, 29 марта сообщает портал TheDrive.

Футбол Симеоне: «Не вижу „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне» Гризманн в нынешнем сезоне сыграл в 39 матчах за "Атлетико", набрав 26 очков по системе гол плюс пас (18+8).

Общество Медведев рассказал о полезной стороне соцсетей Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что социальные сети помогают ему оперативно реагировать на проблемы в стране — граждане пишут ему о волнующих их вопросах.