Политика
США пригрозили России санкциями из-за поддержки ВенесуэлыИА Новороссия 14:22
США пригрозили России санкциями в ответ на действия Москвы по поддержке законных властей Венесуэлы. Об этом в ходе брифинга заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, передаёт ТАСС.
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с чего всё началось
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил, что Вашингтон изучает, каким образом ответить на военную поддержку Россией президента Венесуэлы Николаса Мадуро.Интерфакс - Россия08:11
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США угрожают России, что она «поплатится» за военное сотрудничество с Венесуэлой
Новостной фронт14:35
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Кино
Танос показал «туалетные» тренировки перед встречей с Человеком-муравьем
Актер Джош Бролин, играющий Таноса в киновселенной Marvel, показал, как его персонаж готовится ко встрече с Человеком-муравьем.
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Ростех предложил Малайзии совместно строить суда и вертолеты
Россия предложила Малайзии совместно выпускать суда на подводных крыльях типа "Комета" и гражданские вертолеты "Ансат", сообщил в интервью РИА Новости глава делегации Ростеха Виктор Кладов.
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Hyundai раскрыла название нового доступного кроссовера
Компания Hyundai решила раскрыть название нового бюджетного кроссовера, который будет представлен публике 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
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Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Политика
Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
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Происшествия
Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России
Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
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Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега Вероника Куцылло.
Обновлено в 17:53
Наука
Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Культура
Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева стала гражданкой Италии.
Обновлено в 16:59
Авто
В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva
В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 03:34
Технологии
Boston Dynamics представила робота-грузчика
Компания Boston Dynamics, специализирующаяся на робототехнике, на своем YouTube-канале продемонстрировала робота Handle, оснащенного манипулятором с присосками для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Обновлено вчера в 21:20
Политика
Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие
Обновлено в 20:26
Политика
В Лондоне задержали пятерых протестующих из-за референдума по Brexit
В Лондоне сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых участников акции протеста, организованной сторонниками выхода Великобритании из Евросоюза.
Обновлено в 21:24
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Футбол
Василий Кикнадзе: «Есть что обсудить с Геркусом по итогам аудита»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе намерен встретиться со своим предшественником Ильей Геркусом, чтобы обсудить моменты, связанные с аудитом клуба.
Обновлено в 09:45
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено в 20:54
Происшествия
В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы
Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.
Обновлено в 22:09
Шоу-бизнес
Наталья Подольская впервые показала Владимира Преснякова в трусах
Поклонники не только посмеялись над домашними кадрами супругов, но и поблагодарили Наталью подольскую за смелость.
Обновлено в 03:36
Политика
Пентагон потратил на украинскую армию больше миллиарда долларов
В США раскрыли данные о суммах, которые выделяются на помощь Украине.
Обновлено в 01:27
Наука
Найден эффективный способ сократить потребление воды и улучшить рост растений
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
Российский самолет-разведчик пролетел над территорией США
Полет над территорией США совершил самолет Ту-154М-Лк1 воздушно-космических сил (ВКС) РФ, 29 марта сообщает портал TheDrive.
Обновлено в 13:56
Футбол
Симеоне: «Не вижу „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»
Гризманн в нынешнем сезоне сыграл в 39 матчах за "Атлетико", набрав 26 очков по системе гол плюс пас (18+8).
Обновлено в 16:02
Общество
Медведев рассказал о полезной стороне соцсетей
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что социальные сети помогают ему оперативно реагировать на проблемы в стране — граждане пишут ему о волнующих их вопросах.
Обновлено в 09:04
Культура
Пореченков получил звание народного артиста России
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой собирается подавать в суд
Обновлено вчера в 04:06
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
Обновлено в 21:49
Политика
Джабаров назвал новые санкции США против РФ выстрелом в ногу
По словам Джабарова, санкции станут для Вашингтона «выстрелом в ногу».
Обновлено в 13:18