Политика

В США пригрозили России санкциями из-за ВенесуэлыRambler News Service вчера в 14:30

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил в ходе брифинга, что Вашингтон может ответить на присутствие в Венесуэле российских военных как на дипломатическом уровне, так и на экономическом, в частности, путем введения санкций.
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с чего всё началось
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил
, что Вашингтон изучает, каким образом ответить на военную поддержку Россией президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Интерфакс - Россиявчера в 08:11

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В США пригрозили России «серьезными последствиями» из-за поддержки Венесуэлы

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Росбалтвчера в 14:59

США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы

RT на русскомвчера в 18:24

США угрожают России, что она «поплатится» за военное сотрудничество с Венесуэлой

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Россия «заплатит» за военную поддержку Венесуэлы, заявил спецпред США

Газета.Ruвчера в 14:26

В США заявили, что Россия заплатит цену в случае дальнейшей военной поддержки Каракаса

ТАССвчера в 14:16
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Обновлено вчера в 08:49
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В Оренбургской области снизилось количество погибших в ДТП

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Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
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Политика

Посредник по Карабаху назвал встречу Пашиняна и Алиева эффективной

Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Стефан Висконти назвал состоявшуюся в пятницу в Вене встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева насыщенной и эффективной, передает Sputnik.
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Армия и оружие

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Экономика

Медведев: Ипотека заменит долевое строительство в течение 3-5 лет

Деньги дольщиков будут храниться на эскроу-счетах, застройщики смогут их получить только после сдачи дома, а само строительство будет вестись на банковский кредит.
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Футбол

Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
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Политика

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Происшествия

Четыре человека спасены из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

Из дома началась эвакуация жильцов, из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли четырех человек.
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Красота дня, жена защитника «МЮ» Виктора Линделёфа родила сына, фото

Красавица-жена Майя Нильссон подарила Виктору Линделёфу сына.
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71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации

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Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
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Нынешней весной в российскую армию призовут 135 тысяч новобранцев

Напомним, что весенний призыв-2018 пополнил российскую армию 128 тысячами новобранцев, а осенью прошлого года были призваны 132,5 тысячи человек.
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Футбол

Четырьмя матчами продолжится 21-й тур чемпионата России по футболу

Четыре встречи 21-го тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги пройдут в субботу.
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При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек

Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.
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Политика

Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
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Политика

Китайские патрульные корабли вошли в зону у спорных островов Японии

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Политика

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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
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НАСА испытало первый марсианский вертолет

Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.
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