В США пригрозили России санкциями из-за ВенесуэлыRambler News Service вчера в 14:30

с чего всё началось

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил в ходе брифинга, что Вашингтон может ответить на присутствие в Венесуэле российских военных как на дипломатическом уровне, так и на экономическом, в частности, путем введения санкций.

Футбол «Эвертон» планирует вернуть из аренды хавбека ЦСКА Влашича Текущий сезон Влашич проводит на правах аренды в московском ЦСКА.

Политика Зеленский стал фаворитом британских букмекеров Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является фаворитом букмекерских контор в Великобритании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой данные букмекеров.

Политика Медведев призвал различать критику и оскорбление власти Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".

Здоровье В Оренбургской области снизилось количество погибших в ДТП Как отметил начальник управления ГИБДД УМВД России по Оренбургской области Андрей Костенков, в Оренбургской области удалось добиться снижения количества погибших в ДТП.

Политика Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.

Общество ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.

Политика Посредник по Карабаху назвал встречу Пашиняна и Алиева эффективной Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Стефан Висконти назвал состоявшуюся в пятницу в Вене встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева насыщенной и эффективной, передает Sputnik.

Экономика Медведев: Ипотека заменит долевое строительство в течение 3-5 лет Деньги дольщиков будут храниться на эскроу-счетах, застройщики смогут их получить только после сдачи дома, а само строительство будет вестись на банковский кредит.

Происшествия Четыре человека спасены из горящей квартиры на северо-востоке Москвы Из дома началась эвакуация жильцов, из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли четырех человек.

Важное за сутки Назван идеальный способ похудения для диабетиков Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.

Политика Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.

Армия и оружие Нынешней весной в российскую армию призовут 135 тысяч новобранцев Напомним, что весенний призыв-2018 пополнил российскую армию 128 тысячами новобранцев, а осенью прошлого года были призваны 132,5 тысячи человек.

Футбол Четырьмя матчами продолжится 21-й тур чемпионата России по футболу Четыре встречи 21-го тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги пройдут в субботу.

Происшествия При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.

Политика Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.