Политика
В США пригрозили России санкциями из-за ВенесуэлыRambler News Service вчера в 14:30
Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил в ходе брифинга, что Вашингтон может ответить на присутствие в Венесуэле российских военных как на дипломатическом уровне, так и на экономическом, в частности, путем введения санкций.
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с чего всё началось
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил, что Вашингтон изучает, каким образом ответить на военную поддержку Россией президента Венесуэлы Николаса Мадуро.Интерфакс - Россиявчера в 08:11
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США угрожают России, что она «поплатится» за военное сотрудничество с Венесуэлой
Новостной фронтвчера в 14:35
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Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
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Красота дня, жена защитника «МЮ» Виктора Линделёфа родила сына, фото
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Назван идеальный способ похудения для диабетиков
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Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
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