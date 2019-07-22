с чего всё началось

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Политика Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Армия и оружие Боевики осуществили ракетную атаку базы ЗРК С-300 САА в Хаме ЗРК С-300 по решению президента России были поставлены в Сирию для нужд ПВО САА осенью прошлого года – после того, как из-за, как считает Минобороны РФ, провокации израильских ВВС, был сбит самолёт радиоэлектронной разведки ВКС России.

Общество Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Политика Лукашенко призвал ЕС помочь Украине Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за российского бомбардировщика, который якобы нарушил воздушное пространство страны.

Кино Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром» Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.

Шоу-бизнес Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.

Политика Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.

Шоу-бизнес Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Политика Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.

Политика Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.

Политика Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.

Технологии Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников в США Китайская корпорация Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников Futurewei Technologies – исследовательского подразделения на территории США, сообщает Reuters.

Политика Зеленский рассказал, кого видит премьером Украины Украинский лидер подчеркнул, что не намерен менять свою позицию, хотя она может не понравиться идущим в парламент людям, которые бы хотели занять этот пост.

Происшествия В США тело сотрудника магазина нашли на рабочем месте спустя 10 лет поисков Мужчина по имени Ларри Эли Мурильо-Монкад, бывший сотрудник супермаркета No frills ("Без излишеств"), пропавший без вести и уволенный ещё в 2009 году, как оказалось, все эти годы и не думал покидать своё рабочее место, поскольку трагически погиб на складе, однако его тело нашли только сейчас.

Экономика Western Union ограничила переводы из России Ограничения на денежные переводы из России за рубеж ввела платежная система Western Union.

Игры NVIDIA не успеет внедрить рейтрейсинг в Wolfenstein: Youngblood к релизу В интервью порталу VentureBeat исполнительный продюсер Wolfenstein: Youngblood Йерк Густафссон рассказал о том, что рейтрейсинг не появится в шутере на релизе 26 июля.