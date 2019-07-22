Общество
В США придумали самый короткий IQ-тестРИА Новости вчера в 20:19
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
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с чего всё началось
По словам самого профессора, тест является очень простым, так как правильный ответ легко понять при объяснении, но проигнорировать цифры, импульсивно приходящие на ум, при этом крайне сложно, передаёт Mirror.News.ruвчера в 11:45
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