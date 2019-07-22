Общество
В США придумали самый короткий IQ-тестРИА Новости 20:19
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 22:28, Вашингтон
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов.
Обновлено в 15:28
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Политика
Трамп сообщил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу
Администрация США достигла договоренности с лидерами конгресса о двухгодичном бюджете и потолке госдолга.
Обновлено в 18:46
Политика
США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива
Соединенные Штаты создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира, сообщил в интервью телекомпании WFTV 9 госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 20:34
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Общество
Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах
Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено в 21:17
Политика
Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
Обновлено в 14:13
Происшествия
В Норвегии задержали осквернивших памятник жертвам Брейвика
В Норвегии полиция задержала двух человек по подозрению в осквернении памятника жертвам терактов 22 июля 2011 года, совершённых Андерсом Брейвиком.
Обновлено в 19:35
Экономика
20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов
В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.
Обновлено в 16:00
Кино
Вышел трейлер «Прекрасного дня по соседству» с Томом Хэнксом
Обновлено в 09:53
Политика
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов
Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено в 20:38
Общество
Кальян и электронные сигареты могут попасть под запрет
Правительство поддерживает распространение закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, в том числе кальяны, и введение административной ответственности за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием.
Обновлено в 13:09
Кино
Минкультуры выделит деньги на новые серии «Умки» и «Веселой карусели»
Деньги получат, в том числе, 10 мультфильмов от студии «Союзмоультфильм».
Обновлено в 16:03
Политика
СМИ сообщили об отключении электричества в 16 штатах Венесуэлы
Массовое отключение электроэнергии произошло в ряде районов столицы Венесуэлы — Каракасе и ещё 16 штатах страны.
Обновлено в 18:51
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла в 1,5 раза
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла в 1,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Лесопожарного центра.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Кэтрин Зета-Джонс впечатлила рискованным декольте
Кэтрин Зета-Джонс, появившаяся на приеме по случаю свадьбы канадского миллиардера Лоуренса Стролла, состоявшейся на Капри (Италия), произвела на гостей неизгладимое впечатление.
Обновлено в 19:00
Финансы
Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
Обновлено в 03:28
Политика
Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой
В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%.
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Уфе идут слушания по делу о групповом изнасиловании дознавательницы
Сегодня в Уфе начался суд над тремя бывшими начальниками полиции, которых обвинили в изнасиловании дознавательницы.
Обновлено в 03:26
Общество
Россияне предложили назвать трассу М11 «За шавермой»
Самым популярным у россиян названием трассы М11 Москва–Санкт-Петербург стало «За шавермой/За шаурмой».
Обновлено в 19:49
Кино
Петербуржцев приглашают на пробы для спектакля о Стиве Джобсе
В Санкт-Петербурге будет поставлен спектакль об американском изобретателе, одном из основателей корпорации Apple Стиве Джобсе.
Обновлено в 19:34
Политика
Команда Зеленского решила провести досрочные местные выборы
Обновлено в 15:35
Происшествия
Таджикистан назвал инцидент на границе с Киргизией провокацией
Управление погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана назвало провокацией произошедший в понедельник инцидент на границе с Киргизией в преддверии встречи президентов двух стран в городе Исфара на севере республики.
Обновлено в 20:19
Происшествия
Найдено тело таксиста, пропавшего в Корсакове
Как стало известно ИА Sakh.com, в районе села Чапаево в Корсаковском районе нашли машину, а позже тело пропавшего в ночь на воскресенье таксиста Азатбека Алимбека уулу.
Обновлено в 16:37