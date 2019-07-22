Общество

В США придумали самый короткий IQ-тестРИА Новости 20:19

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Читать в источнике
Обсудить11

Подробнее о событии

В США придумали самый короткий IQ-тест

РИА Новости20:19

В сети появился самый короткий тест на IQ

ТАСС15:00

В Сети появился самый короткий тест на IQ

Известия12:15

Тест на IQ из трёх вопросов стал вирусным в Сети

Life.ru12:29

Самый короткий тест на IQ появился в Интернете

News.ru11:45

Американский математик придумал, как определить IQ человека за три вопроса

ФАН08:48

В сети появился самый короткий тест на IQ

Lenta.ru07:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 22:28, Вашингтон
Происшествия

Сгоревший палаточный лагерь в Хабаровском крае работал без разрешения

Обновлено в 20:38
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Происшествия

В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву

Обновлено в 12:03
Происшествия

Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов

Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов.
Обновлено в 15:28
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Политика

Трамп сообщил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу

Администрация США достигла договоренности с лидерами конгресса о двухгодичном бюджете и потолке госдолга.
Обновлено в 18:46
Политика

США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

Соединенные Штаты создают коалицию по патрулированию Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира, сообщил в интервью телекомпании WFTV 9 госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 20:34
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Общество

Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах

Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено в 21:17
Здоровье

В Забайкалье начали проверку в больнице, где пациенты стирали бинты

Обновлено в 04:39
Политика

Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами

Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
Обновлено в 14:13
Происшествия

В Норвегии задержали осквернивших памятник жертвам Брейвика

В Норвегии полиция задержала двух человек по подозрению в осквернении памятника жертвам терактов 22 июля 2011 года, совершённых Андерсом Брейвиком.
Обновлено в 19:35
Экономика

20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов

В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.
Обновлено в 16:00
Кино

Вышел трейлер «Прекрасного дня по соседству» с Томом Хэнксом

Обновлено в 09:53
Политика

Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов

Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено в 20:38
Общество

Кальян и электронные сигареты могут попасть под запрет

Правительство поддерживает распространение закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, в том числе кальяны, и введение административной ответственности за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием.
Обновлено в 13:09
Кино

Минкультуры выделит деньги на новые серии «Умки» и «Веселой карусели»

Деньги получат, в том числе, 10 мультфильмов от студии «Союзмоультфильм».
Обновлено в 16:03
Происшествия

Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона

Обновлено в 10:59
Политика

СМИ сообщили об отключении электричества в 16 штатах Венесуэлы

Массовое отключение электроэнергии произошло в ряде районов столицы Венесуэлы — Каракасе и ещё 16 штатах страны.
Обновлено в 18:51
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла в 1,5 раза

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла в 1,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Лесопожарного центра.
Обновлено в 04:21
Космос

Ученые составили первую карту «пустыни», где живет Млечный Путь

Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Кэтрин Зета-Джонс впечатлила рискованным декольте

Кэтрин Зета-Джонс, появившаяся на приеме по случаю свадьбы канадского миллиардера Лоуренса Стролла, состоявшейся на Капри (Италия), произвела на гостей неизгладимое впечатление.
Обновлено в 19:00
Финансы

Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
Обновлено в 03:28
Политика

Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой

В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%.
Обновлено в 13:19
Происшествия

В Уфе идут слушания по делу о групповом изнасиловании дознавательницы

Сегодня в Уфе начался суд над тремя бывшими начальниками полиции, которых обвинили в изнасиловании дознавательницы.
Обновлено в 03:26
Общество

Россияне предложили назвать трассу М11 «За шавермой»

Самым популярным у россиян названием трассы М11 Москва–Санкт-Петербург стало «За шавермой/За шаурмой».
Обновлено в 19:49
Кино

Петербуржцев приглашают на пробы для спектакля о Стиве Джобсе

В Санкт-Петербурге будет поставлен спектакль об американском изобретателе, одном из основателей корпорации Apple Стиве Джобсе.
Обновлено в 19:34
Политика

Команда Зеленского решила провести досрочные местные выборы

Обновлено в 15:35
Происшествия

Таджикистан назвал инцидент на границе с Киргизией провокацией

Управление погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана назвало провокацией произошедший в понедельник инцидент на границе с Киргизией в преддверии встречи президентов двух стран в городе Исфара на севере республики.
Обновлено в 20:19
Происшествия

Найдено тело таксиста, пропавшего в Корсакове

Как стало известно ИА Sakh.com, в районе села Чапаево в Корсаковском районе нашли машину, а позже тело пропавшего в ночь на воскресенье таксиста Азатбека Алимбека уулу.
Обновлено в 16:37
Главное