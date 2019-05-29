Армия и оружие
В США прекратят обучать турецких пилотов на F-35Известия 02:56
Власти США задумались о приостановке тренировок турецких военных летчиков в США на истребители F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом 29 мая сообщает Reuters. По данным источников агентства, итоговое решение об этом пока не принято.
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США анонсировали возможную приостановку обучения турецких пилотов на F-35
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