Армия и оружие

В США прекратят обучать турецких пилотов на F-35Известия 02:56

Власти США задумались о приостановке тренировок турецких военных летчиков в США на истребители F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом 29 мая сообщает Reuters. По данным источников агентства, итоговое решение об этом пока не принято.
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США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35, сообщают СМИ

РИА Новости00:40

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РБКвчера в 21:46

Reuters: США рассматривают возможность приостановки обучения турецких пилотов на F-35

ТАССвчера в 18:18

США могут прекратить обучение турецких пилотов из-за покупки С-400 у России

Ведомостивчера в 19:52

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Взгляд.рувчера в 19:06

США анонсировали возможную приостановку обучения турецких пилотов на F-35

Московский Комсомолецвчера в 19:54

США перестанут тренировать турецких пилотов на F-35 из-за закупок С-400

Газета.Ruвчера в 17:59
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В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
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Обновлено в 03:45
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Обновлено в 03:47
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Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс.
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Армия и оружие

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Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
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