Армия и оружие
В США прекратят обучать турецких пилотов на F-35Известия 02:56
Власти США задумались о приостановке тренировок турецких военных летчиков в США на истребители F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом 29 мая сообщает Reuters. По данным источников агентства, итоговое решение об этом пока не принято.
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США анонсировали возможную приостановку обучения турецких пилотов на F-35
Московский Комсомолецвчера в 19:54
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 04:35, Ашберн
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Экономика
Инфляция в Венесуэле в 2018 году составила 130000%
С 2013 по 2018 год, отмечается в релизе, экономика страны, 96% которой занимает нефтяной сектор, сократилась на 47,6%. В 2013 и 2014 году прибыль от экспорта нефти составила 85,603 и 71,732 млрд долларов соответственно, в то время как в 2018 году - экспорт опустился до 29,81 млрд долларов.
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Финансы
Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодии
Минфин РФ ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками во втором полугодии текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Сбой в московском метро 21 мая произошел из-за человеческого фактора
Причина сбоя в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена 21 мая связана с человеческим фактором, сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 03:45
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Подмосковье задержана банда авторитета Циркача
В Московской области задержана банда, входящая в сферу влияния вора в законе по прозвищу Циркач.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Напавший с топором на школу подросток получил уголовное дело
В отношении подростка, напавшего на школу №4 в городе Вольске (Саратовская область), возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 11:50
Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль
Обновлено в 04:11
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей Первого канала
Обновлено вчера в 14:43
Экономика
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Общество
Второй уровень погодной опасности объявлен в Карелии
Более расширенный прогноз представлен в паблике «Погода в Петрозаводске и Карелии»: 29 мая по югу Карелии, в том числе и по Петрозаводску объявлен 2 уровень опасности из трех, связанный с сильными ливнями, грозами, крупным градом и шквалистым ветром.
Обновлено в 02:58
Общество
Сфера здравоохранения испытывает дефицит работников
Сотрудники Росстата выяснили, что среди высококвалифицированных сотрудников в РФ больше всего не хватает специалистов в сфере здравоохранения.
Обновлено в 02:43
Кино
Любимым фильмом героини «Людей Икс» оказался «Капитан Марвел»
Обновлено вчера в 15:08
Наука
Создан идеальный реактор для производства водорода
Позволяя воде и окиси углерода вступать в реакцию для производства водорода и двуокиси углерода, система предотвращает попадание углерода в поток водорода.
Обновлено в 02:52
Экономика
Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонами
В середине мая «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
В Казани за два года закрыли почти половину секс-шопов
Эксперты прогнозируют, что секс-шопы в крупнейших городах продолжат закрываться — ожидается, что в ближайшие годы их количество сократится с 1,45 тыс. до 0,7 тыс. Лишь один из опрошенных участников рынка, основатель интим-магазина "Поставщик счастья" Дмитрий Коробицын, не согласен с выводами о падении рынка офлайн-торговли товарами для взрослых.
Обновлено в 02:46
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Политика
Макрон рассказал об условиях проведения встречи в нормандском формате
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что готов провести встречу в нормандском формате, как только для этого сложатся политические условия, сообщает RT.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Назарбаев стал почетным председателем ЕАЭС
Несколько минут назад первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Евразийского экономического союза.
Обновлено в 02:33
Футбол
Новые футбольные правила вступят в силу с 25 июня
УЕФА объявил о том, что изменения в футбольных правилах, утвержденные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), вступят в силу с 25 июня.
Обновлено в 04:24
Политика
Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс.
Обновлено 27 мая в 13:19
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Экономика
Подорожание авиационного керосина срывает выполнение указа Путина
Подорожание топлива может усложнить выполнение майского указа об увеличении региональных перевозок.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено вчера в 15:56
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию
Обновлено вчера в 11:59
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Обновлено в 02:51