Политика

В США предъявили 17 дополнительных обвинений АссанжуИнтерфакс 16:40

Судебные власти США объявили в четверг о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по еще 17 пунктам. Все новые обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.
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«Конец журналистики США»: WikiLeaks о новых обвинениях против Ассанжа

Газета.Ru21:52

Сенатор США предупредил об угрозе свободе прессы после предъявления дополнительных обвинений в адрес Ассанжа

Интерфакс20:48

Сенатор Уайден: обвинение Ассанжа в шпионаже угрожает свободе слова и СМИ

РИА Новости19:34

Адвокат заявил, что США открыто обвинили Ассанжа в публикации правдивой информации

ТАСС19:56

В WikiLeaks прокомментировали обвинения Минюста США в адрес Ассанжа

RT на русском20:15

США предъявили Ассанжу обвинения на 175 лет тюрьмы

РБК17:05

175 лет тюрьмы за свободу слова: США предъявили новые обвинения Ассанжу

Вести.Ru20:15
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Общество

Томный взгляд и разрез до бедра: Адриана Лима покорила Канны

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Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

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Культура

Победителя шоу «Голос. Дети» определят в спецвыпуске

Необходимость в спецвыпуске появилась после того, как было доказано, что дочь певицы Алсу Микелла победила в финале в результате «накрутки» голосов.
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Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Спорт

Российские волейболистки разгромно проиграли Бразилии в Лиге наций

В финальный раунд, который пройдет с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, попадут пять лучших команд, а также сборная Китая (как хозяйка турнира).
Обновлено в 21:41
Общество

В пермской гимназии завысили проходной балл для девочек

Чтобы поступить в гимназию, девочкам необходимо было набрать 69,1 балла, в то время как для мальчиков проходной балл был 65,7, передает портал 59.ru.
Обновлено вчера в 10:25
Финансы

Акции ВТБ выросли на 10% за день

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Происшествия

За сбой в московском метро накажут производителя поезда

Обновлено в 17:56
Происшествия

Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста

Альпинист из американского штата Юта погиб после восхождения на Эверест, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 21:29
Политика

Минторг США угрожает компенсационными пошлинами валютным манипуляторам

Минторг США предложил ввести компенсационные пошлины против стран, якобы искусственно занижающих курс своей валюты по отношению к доллару.
Обновлено в 21:04
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Авто

Уникальная Волга, которая заставляет обернуться

Ярко-красный автомобиль с необычной для отечественной марки формой кузова и множеством хромированных деталей приковывает к себе восторженные взгляды местных жителей.
Обновлено в 02:55
Наука

Побит рекорд температуры для сверхпроводимости

Оказалось, что они действительно меняются, а при температуре от –23 °C и ниже магнитное поле будет полностью вытесняться из материала — так, как и должно быть в случае сверхпроводника.
Обновлено вчера в 13:00
Культура

Сериал «Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России

По данным СМИ, YouTube заблокировал видео по просьбе правообладателя Украинский сериал "Слуга народа", в котором новый президент Украины Владимир Зеленский сыграл роль главы государства стал недоступен в России.
Обновлено в 15:22
Происшествия

В Пермском крае обнаружено тело следователя СК

Сотрудника следственного управления СКР по Пермскому краю обнаружили мертвым в городе Лысьве, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Террористы взяли в заложники группу военных на юге Сирии

Обновлено в 20:36
Политика

Депутаты Сахалина пожалуются на полпреда Трутнева в прокуратуру

Депутаты Законодательного собрания Сахалинской области намерены пожаловаться в прокуратуру на полномочного представителя президента Юрия Трутнева и его аппарат.
Обновлено в 21:46
Гаджеты

Microsoft удалила продукцию Huawei со своего сайта Azure Stack

Американская IT-компания Microsoft удалила со своего сайта Azure Stack упоминание о продукции китайской телекоммуникационной корпорации Huawei.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие

Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго

Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее

Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.
Обновлено в 07:30
Экономика

Россияне отмечают ухудшение экономического положения страны

Представления россиян об экономическом положении страны и перспективах за последний год изменились, свидетельствуют результаты мониторинга социального самочувствия населения, Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению

Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения.
Обновлено вчера в 12:05
Футбол

РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Обновлено в 10:28
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Гаджеты

Яндекс запустил свое телевидение

Чтобы люди могли смотреть свой канал на большом экране, компания выпустила новое умное устройство - Яндекс.Модуль.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Трамп заявил, что США не должны были вторгаться в Ирак

США не должны были вторгаться в Ирак в 2003 году для свержения местного президента Саддама Хусейна и наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке.
Обновлено в 19:36
Авто

Компания Skoda показала свой первый вседорожный Superb

Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.
Обновлено в 15:34
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Общество

Справедливость для дольщиков

Кто пришел и пожаловался – тот и обманутый дольщик.
Обновлено в 21:22
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