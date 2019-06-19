Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету анонсировали в СШАГазета.Ru 15:52

В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе. Об этом сообщает Aviation Week. Как отмечается, ракета данного типа не имеет воздухозаборников.
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В США представили проект гиперзвуковой ракеты нового поколения

RT на русском19:47

В США анонсировали испытания гиперзвуковой ракеты

Взгляд.ру13:27

Гиперзвуковую ракету анонсировали в США

Газета.Ru15:52

В США заявили о разработке новой гиперзвуковой ракеты

Известия16:11

В США рассказали о гиперзвуковой ракете нового типа

РИА Новости14:35

В США анонсировали «настоящую» гиперзвуковую ракету

Lenta.ru13:12

Raytheon анонсировала испытание гиперзвуковой ракеты с двигателем из 3D-печатных деталей

Интерфакс11:44
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Происшествия

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Здоровье

Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам

В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.
Обновлено в 06:04
Авто

АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором

Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
Обновлено в 04:55
Общество

Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО

На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Политика

Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой

Обновлено в 14:37
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Теннис

Хуан-Мартин Дель Потро снялся с турнира в Лондоне

Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления «Кротом»

Продюсер Бари Алибасов дал телеведущему Андрею Малахову первое интервью после отравления, рассказав о самочувствии и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Здоровье

Инсулин. Министр Наталья Мазина выступила с официальным заявлением

Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с заявлением.
Обновлено в 04:16
Политика

В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова

Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе

Обновлено в 20:16
Общество

Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину

«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено в 09:07
Экономика

Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон

Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
Обновлено в 20:27
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Экономика

Рост ВВП Украины в I квартале составил 2,5%

Рост экономики Украины в I квартале 2019 года составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 12:30
Экономика

Губернаторов начнут штрафовать за финансовые «проколы»

Губернаторы, как считают в ведомстве, в первую очередь несут ответственность за неисполнение федеральных проектов и бюджетные нарушения, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 20:26
Энергетика

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»

Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Наука

Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США

Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Сирия попросила помощь у Китая в борьбе с террористами

По словам главы МИД Сирии, Китай не намерен непосредственно вмешиваться в ход борьбы с боевиками, но согласен оказывать помощь в восстановлении разрушенных объектов.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Власти Канады эвакуировали более 9 тысяч человек из-за лесных пожаров

Более девяти тысяч человек на западе Канады покинули свои дома из-за лесных пожаров.
Обновлено в 17:23
Происшествия

Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста

Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».
Обновлено в 10:42
Общество

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным

Большинство россиян (75%) планируют следить за прямой линией с президентом Владимиром Путиным, его ответы на вопросы вызывают интерес у почти 80% граждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Космос

EROSITA - охота за темной материей начинается

Первый основной компонент космического телескопа eROSITA состоит из семи одинаковых зеркальных модулей, расположенных параллельно.
Обновлено вчера в 13:08
Кино

Начались съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.
Обновлено в 19:22
Хоккей

20-летний Петтерссон признан лучшим новичком сезона НХЛ

Приз «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона получил форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон.
Обновлено в 20:35
Кино

Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры

Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.
Обновлено в 17:41
Экономика

Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд

Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Политика

Порошенко создал новый «спецназ» против РФ

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
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