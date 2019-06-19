Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету анонсировали в СШАГазета.Ru 15:52
В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе. Об этом сообщает Aviation Week. Как отмечается, ракета данного типа не имеет воздухозаборников.
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Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Здоровье
Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам
В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.
Обновлено в 06:04
Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
Обновлено в 04:55
Общество
Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО
На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Теннис
Хуан-Мартин Дель Потро снялся с турнира в Лондоне
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления «Кротом»
Продюсер Бари Алибасов дал телеведущему Андрею Малахову первое интервью после отравления, рассказав о самочувствии и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Здоровье
Инсулин. Министр Наталья Мазина выступила с официальным заявлением
Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с заявлением.
Обновлено в 04:16
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено в 13:02
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено в 09:07
Экономика
Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон
Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
Обновлено в 20:27
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Экономика
Рост ВВП Украины в I квартале составил 2,5%
Рост экономики Украины в I квартале 2019 года составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 12:30
Экономика
Губернаторов начнут штрафовать за финансовые «проколы»
Губернаторы, как считают в ведомстве, в первую очередь несут ответственность за неисполнение федеральных проектов и бюджетные нарушения, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 20:26
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Сирия попросила помощь у Китая в борьбе с террористами
По словам главы МИД Сирии, Китай не намерен непосредственно вмешиваться в ход борьбы с боевиками, но согласен оказывать помощь в восстановлении разрушенных объектов.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Власти Канады эвакуировали более 9 тысяч человек из-за лесных пожаров
Более девяти тысяч человек на западе Канады покинули свои дома из-за лесных пожаров.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста
Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».
Обновлено в 10:42
Общество
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
Большинство россиян (75%) планируют следить за прямой линией с президентом Владимиром Путиным, его ответы на вопросы вызывают интерес у почти 80% граждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Космос
EROSITA - охота за темной материей начинается
Первый основной компонент космического телескопа eROSITA состоит из семи одинаковых зеркальных модулей, расположенных параллельно.
Обновлено вчера в 13:08
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.
Обновлено в 19:22
Хоккей
20-летний Петтерссон признан лучшим новичком сезона НХЛ
Приз «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона получил форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон.
Обновлено в 20:35
Кино
Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры
Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.
Обновлено в 17:41
Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Политика
Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06