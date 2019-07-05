Политика
США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»Известия 18:59
Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI). Как сообщается на сайте агентства, где опубликован и сам документ, Грин обсудил проект с представителями «Большой семерки» 4 и 5 июля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:15, Вашингтон
Происшествия
Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву
Обновлено в 15:21
Происшествия
Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда
Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Общество
Правительство подготовилось к созданию российского аналога «Википедии»
Минкомсвязи представило проект закона о правилах финансирования общенационального интерактивного энциклопедического портала — аналога «Википедии», который будет создан издательством «Большая Российская энциклопедия».
Обновлено в 19:38
Общество
В «Москва-Сити» появится смотровая площадка на высоте 400 метров
В небоскребе "Мосинжпроекта" в "Москва-Сити" откроют смотровую площадку на высоте 400 метров, она станет самой высокой в российской столице, рассказал журналистам в пятницу архитектор проекта Сергей Скуратов.
Обновлено в 03:43
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Музыка
Сто художников совместно создали клип на композицию Oxxxymiron
Видеоролик размещен на YouTube-канале "Феникс Анимация". Как оказалось, сто аниматоров совместно создали этот клип.
Обновлено в 15:48
Политика
В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ
Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено в 13:11
Общество
Роскомнадзор составил протокол на Google
Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении американской компании Google.
Обновлено в 11:00
Общество
В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Происшествия
Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан
Полицейские задержали капитана судна, перевернувшегося в Черном море в районе поселка Джубга, сообщили ТАСС в главке МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 17:26
Происшествия
В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров
Обновлено в 15:38
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Политика
В МИД России пообещали погасить долг перед Советом Европы
Россия возместит задолженность Совету Европы за 2017 и 2018 годы после прохождения необходимых процедур.
Обновлено в 14:25
Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы
Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено в 05:49
Авто
Представлен прототип серийного кабриолета Lexus LC
Японский автопроизводитель привез на Фестиваль скорости в Гудвуде предсерийный прототип своего нового Lexus LC Convertible.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено в 10:00
Политика
Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Нашли сбежавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
В НАТО заявили, что ПРО в Европе не направлены против России
"Что касается противоракетной обороны, то она не направлена против РФ, она не способна сбивать российские МБР", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов, могут ли страны НАТО рассмотреть вопрос развития ПРО в ответ на прекращение договора.
Обновлено в 12:48