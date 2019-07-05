Политика

США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»Известия 18:59

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI). Как сообщается на сайте агентства, где опубликован и сам документ, Грин обсудил проект с представителями «Большой семерки» 4 и 5 июля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»

Известия18:59

В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля»

RT на русском18:29

США запустили программу по борьбе с «пагубным влиянием Кремля»

РБК15:18

«Концепцию противодействия Кремлю» обсудили США и «Большая семёрка»

News.ru18:35

Четыре пункта программы: как США намерены бороться с «пагубным влиянием Кремля»

РЕН ТВ17:55

США запустили программу по борьбе с «пагубным влиянием России»

Газета.Ru16:36

США представили «Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля»

РИА Новости17:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:15, Вашингтон
Происшествия

Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву

Обновлено в 15:21
Происшествия

Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда

Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Общество

Правительство подготовилось к созданию российского аналога «Википедии»

Минкомсвязи представило проект закона о правилах финансирования общенационального интерактивного энциклопедического портала — аналога «Википедии», который будет создан издательством «Большая Российская энциклопедия».
Обновлено в 19:38
Общество

В «Москва-Сити» появится смотровая площадка на высоте 400 метров

В небоскребе "Мосинжпроекта" в "Москва-Сити" откроют смотровую площадку на высоте 400 метров, она станет самой высокой в российской столице, рассказал журналистам в пятницу архитектор проекта Сергей Скуратов.
Обновлено в 03:43
Авто

Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации

Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Музыка

Сто художников совместно создали клип на композицию Oxxxymiron

Видеоролик размещен на YouTube-канале "Феникс Анимация". Как оказалось, сто аниматоров совместно создали этот клип.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Восемь детей заболели сальмонеллезом в детском лагере в Ленобласти

Обновлено в 17:19
Политика

В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда

Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено в 13:11
Общество

Роскомнадзор составил протокол на Google

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении американской компании Google.
Обновлено в 11:00
Общество

В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп

Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Происшествия

Петербург выплатит семьям погибших моряков по одному миллиону рублей

Обновлено в 11:41
Происшествия

Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

Полицейские задержали капитана судна, перевернувшегося в Черном море в районе поселка Джубга, сообщили ТАСС в главке МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 17:26
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в РФ по цене от 5 млн рублей

Обновлено в 07:18
Происшествия

В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров

Обновлено в 15:38
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Политика

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Патруль ОБСЕ попал под обстрел на участке разведения сил в Донбассе

Обновлено в 09:03
Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Политика

В МИД России пообещали погасить долг перед Советом Европы

Россия возместит задолженность Совету Европы за 2017 и 2018 годы после прохождения необходимых процедур.
Обновлено в 14:25
Кино

Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки

Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Экономика

ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы

Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено в 05:49
Авто

Представлен прототип серийного кабриолета Lexus LC

Японский автопроизводитель привез на Фестиваль скорости в Гудвуде предсерийный прототип своего нового Lexus LC Convertible.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии

Обновлено в 10:00
Политика

Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию

Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Нашли сбежавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину

Обновлено в 08:28
Армия и оружие

В НАТО заявили, что ПРО в Европе не направлены против России

"Что касается противоракетной обороны, то она не направлена против РФ, она не способна сбивать российские МБР", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов, могут ли страны НАТО рассмотреть вопрос развития ПРО в ответ на прекращение договора.
Обновлено в 12:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное