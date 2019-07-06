Политика
В США представили Концепцию по противодействию КремлюТАСС вчера в 23:40
Директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин в четверг представил в Париже документ под названием "Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" (Countering Malign Kremlin Influence). Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном в пятницу на сайте агентства.
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с чего всё началось
Как говорится в концепции, она должна стать "продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости целевых стран и через работу, которая будет направлена против попыток Кремля подорвать деятельность ряда институтов".РИА Новости05:53
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