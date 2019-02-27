Политика
В США предложили ввести санкции за содействие нефтедобычи в РоссииРИА Новости 11:35
Новый законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), внесенный в конгресс рядом американских сенаторов в феврале, содержит предложение вводить санкции в отношении лиц, поставляющих оборудование или технологии для нефтедобывающих проектов в России, говорится в опубликованном в среду тексте документа.
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Политика
Адвокат Игоря Малашенко прокомментировал его смерть
Джулиан Генри Лоуэнфельд, адвокат одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, прокомментировал сообщения о смерти медиаменеджера.
Обновлено в 19:23
Политика
В Сети обсуждают инцидент с Порошенко в Запорожье
Пользователи социальный сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, президент Украины Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины.
Обновлено в 15:22
Политика
Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы
По меньшей мере восемь тонн золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.
Обновлено в 16:39
Политика
Более половины американцев назвали Россию критической угрозой для США
Более половины (52 процента) американцев, опрошенных одной из самых известных социологических служб Gallup, назвали Россию "критической угрозой для Соединенных Штатов".
Обновлено в 19:30
Космос
Стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb
Обновлено в 16:48
Политика
Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подтвердило подписание со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне.
Обновлено в 15:27
Экономика
Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб
Обновлено в 16:10
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на отказ Украины от конкурса
В Европейском вещательном союзе (EBU) ответили на отказ Украины выступать на "Евровидении-2019". Об этом говорится на сайте конкурса.
Обновлено в 13:47
Общество
Власти Иркутской области подали в суд на ФАС
Арбитражный суд Иркутской области начнет рассмотрение их 11 марта.
Обновлено в 13:41
Единоборства
Скончался боец ММА Аркадий Лисин
Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.
Обновлено в 18:05
Политика
В Конгрессе США захотели узнать о доходах и имуществе Путина
Члены палаты представителей конгресса США Вал Деминг и Элиза Стефаник внесли законопроект с требованием к разведслужбам предоставить информацию о доходах и имуществе российского президента Владимира Путина, сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 18:27
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Политика
Россия внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по Венесуэле
Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН собственный проект резолюции по Венесуэле.
Обновлено в 16:22
Экономика
Ритейлеры попросили ФАС возбудить дело в отношении Visa и Mastercard
Торговые ассоциации (компаний интернет- и розничной торговли – АКИТ и АКОРТ, торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники – РАТЭК) попросили антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении международных платежных систем Visa и Mastercard: якобы, устанавливая тарифы, они злоупотребляют доминирующим положением на рынке.
Обновлено в 14:37
Общество
Весной под сокращение попадут свыше 115 тыс. россиян
В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек.
Обновлено в 18:20
Спорт
Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга
Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Противолодочные корабли ТОФ уничтожили подводную лодку в Японском море
Обновлено в 19:29
Политика
Зеленский предрек Порошенко тюрьму в случае своей победы на выборах
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал о намерении посадить одного из кандидатов в президенты в тюрьму.
Обновлено в 15:20
Экономика
Россия готовит миллиарды на постройку двух ядерных эсминцев
Россия к концу 2020-х годов планирует построить два эсминца с атомной энергоустановкой проекта 23560 типа «Лидер».
Обновлено в 19:55
Экономика
Банки РФ доказали работоспособность системы быстрых платежей
Российские банки в первый месяц работы системы быстрых платежей провели несколько тысяч операций, подтвердили работоспособность системы и интерес к ее дальнейшему развитию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета
Учащийся медицинского класса одной из московских школ спас жизнь мужчине на борту самолета, сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Обновлено в 09:20
Футбол
«Барселона» обыграла «Реал» и вышла в финал Кубка Испании
Футболисты «Барселоны» одержали победу над «Реалом» во втором матче 1/2 финала Кубка Испании, команда вышла в финал турнира.
Обновлено в 17:05
Общество
Москвич ради поездки за рубеж выплатил 150 млн рублей алиментов
Москвичу пришлось выплатить 150 млн рублей долгов по алиментам, чтобы с него сняли ограничения на выезд за границу.
Обновлено в 10:08
Общество
Голикова заявила о повышении возраста впервые рожающих россиянок
Большинство россиянок рожают первенца в возрасте 26–35 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Террористы обстреляли ТЭЦ в провинции Хама в Сирии
Боевики из террористических организаций подвергли обстрелу из реактивных установок залпового огня по теплоэлектростанции в Мхарде, расположенной в сирийской провинции Хама, сообщает агентство SANA.
Обновлено в 19:57
Экономика
Норвежский фонд зафиксировал первые за семь лет убытки
Крупнейший в мире суверенный фонд, норвежский Government Pension Fund Global сообщил об убытках по итогам 2018 года в размере 485 млрд крон ($56,7 млрд).
Обновлено в 14:38