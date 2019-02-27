Политика
В США опубликовали проект новых санкций против РоссииИзвестия вчера в 16:09
Документ позволяет ввести ограничения на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Также предусмотрены меры против инвестиций в российские СПГ-проекты и разработку месторождений сырой нефти в России.
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с чего всё началось
«Президент США должен незамедлительно поддержать ответ федеральных органов власти на устранение угрозы, исходящей от правительства Российской Федерации, и принять меры для предотвращения вмешательства в институты Соединенных Штатов и демократические процессы», – говорится в обновленном законопроекте, опубликованном конгрессом 27 февраля.Фонтанка.Рувчера в 04:14
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Происшествия
В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет
Обновлено в 06:44
Происшествия
Мосгорсуд оставил Майкла Калви в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, и оставил его в СИЗО.
Обновлено в 06:37
Политика
Кремль ответил на идею США раскрыть доходы Путина
Песков отметил, что в последнее время американские конгрессмены уделяют много внимания России, Путину и другим официальным лицам.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Российское судно врезалось в мост в южнокорейском Пусане
Российское грузовое судно SEAGRAND врезалось в мост в южнокорейском порту Пусан, пострадавших нет, сообщает газета "Чунан Ильбо".
Обновлено в 05:00
Политика
В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева
В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 20:13
Общество
Володин и Матвиенко внесли законопроект об «ипотечных каникулах»
Спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли в Госдуму законопроект об «ипотечных каникулах».
Обновлено в 05:10
Авто
ФАС предложила установить максимальную стоимость автономеров
Федеральная антимонопольная служба предлагает установить максимальные тарифы на изготовление государственных регистрационных знаков для транспорта.
Обновлено в 06:15
Экономика
Россия и Таиланд подписали контракт на поставку шести SSJ-100
Авиакомпания "Гражданские самолеты Сухого" и таиландская компания Kom Airlines в рамках авиасалона в Бангалоре (Индия) подписали контракт на поставку шести самолетов SSJ-100.
Обновлено в 05:58
Политика
Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством»
Писатель-сатирик, народный артист России Михаил Жванецкий удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени по распоряжению президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 05:15
Экономика
Дополнительные выплаты малообеспеченные пенсионеры получат до 1 июля
«Неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года, и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года», — заключил Медведев.
Обновлено в 06:20
Политика
Лавров предложил Индии и Пакистану помириться в России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Индии и Пакистану провести переговоры в России. Его слова передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:27
Спорт
Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 02:51
Политика
Путин подержал в руках электрошокер-пистолет
Обновлено в 06:16
Происшествия
Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы
Избиение бывшего первого заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова во время дорожного конфликта в центре Москвы сняли камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 04:49
Единоборства
Скончался российский боец ММА Аркадий Лисин
Умер 21-летний российский боец ММА Аркадий Лисин, сообщили СМИ. Причины смерти чемпиона Prime Selection 2016 года выясняются.
Обновлено вчера в 16:07
Финансы
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на ближайшие два года
Сбербанк ухудшил прогноз курса рубля на ближайшие два года. Это следует из презентации, подготовленной банком (.pdf).
Обновлено в 06:46
Музыка
Украина откажется от «Евровидения-2020» в случае победы России
Если в "Евровидении-2019" победит представитель России, то Украина откажется от участия в конкурсе и в следующем году.
Обновлено в 05:48
Политика
Путин призвал МВД повысить раскрываемость преступлений
МВД России должно направить все ресурсы и предпринять реальные шаги для повышения раскрываемости преступлений, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:03
Политика
Россия внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по Венесуэле
Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН собственный проект резолюции по Венесуэле.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Западные журналисты удивились, что Трамп ответил на вопрос агентства Sputnik
Западные журналисты возмущены тем, что корреспондент информационного агентство Sputnik смог задать вопрос американскому президенту на пресс-конференции по итогам саммита во Вьетнаме, а также тем, что Трамп ему ответил, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:30
Общество
Глава ГИБДД рассказал о скором внедрении электронных водительских прав
Ранее "РГ" сообщала, что электронные водительские удостоверения появятся в России уже в следующем году.
Обновлено в 06:10
Экономика
ФАС призвали возбудить дело против Visa и MasterCard
Три российских ассоциации призвали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении платёжных систем Visa и MasterCard.
Обновлено в 00:42
Происшествия
В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки
В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.
Обновлено в 02:02
Транспорт
Объявлен конкурс на строительство путепровода в обход Красного Села
Петербургское ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило аукцион на выполнение работ по строительству 3-го этапа обхода Красного Села.
Обновлено в 05:40
Экономика
Как запускается система быстрых платежей Центробанка
В четверг, 28 февраля, в России для клиентов 10 крупных банков заработала система быстрых платежей (СБП), с помощью которой физические лица смогут мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона – независимо от банков, где находятся их счета.
Обновлено в 06:18
Экономика
Британская сеть Next уйдет из России
Сеть Next была основана в 1982 г. В России она начала работать с 2006 г. По официальным данным, у Next и Next kids сейчас работает 24 магазина в России.
Обновлено в 03:56