Политика
В США предложили ввести санкции против россиян, поддерживающих МадуроАргументы и Факты 05:48
Законопроект предусматривает запрет на выдачу виз и въезд в Соединенные Штаты Демократическая партия США предложила ввести санкции против россиян и других иностранцев, поддерживающих президента Венесуэлы Николаса Мадуро, соответствующий законопроект опубликован на сайте конгресса Соединенных Штатов.
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Политика
НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине
НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Гадалка получила срок по делу «Нота-банка»
Два банкира и гадалка получили реальные сроки по делу о хищениях в "Нота-банке".
Обновлено в 11:40
Общество
ФСБ пришла с обысками в сеть «Красная икра»
В Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили ТАСС о проверке, проводимой совместно с ФСБ, в отношении компаний и индивидуальных предпринимателей, торгующих рыбой и морепродуктами, в том числе красной икрой.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В результате стрельбы в Утрехте погибли три человека
Три человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Утрехте в Нидерландах, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на мэра города.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
В Крым перебросили Ту-22М3 в ответ на американскую ПРО в Румынии
Сенатор подчеркнул, что развернутые в Крыму бомбардировщики будут модернизированы в течение нескольких лет, это даст возможность поражения систем ПВО и ПРО "в любой точке Европы".
Обновлено в 11:31
Политика
Путин назвал условия отмены санкций против ЕС
В ответ на ограничения со стороны Евросоюза российская сторона ввела продовольственные санкции и запретила ввоз в Россию из ЕС мясной и молочной продукции, а также фруктов, овощей и орехов.
Обновлено в 11:57
Общество
ФАС вынесла решение по делу губернатора Челябинской области
«Министерством настойчиво совершались все возможные действия для заключения контрактов именно с АО «Южуралмост», чему способствовал также губернатор Челябинской области», — говорится в официальном сообщении ФАС.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Бутылку с горючей смесью бросили в витрину магазина Roshen в Киеве
Неизвестные бросили бутылку с горючей смесью в витрину кондитерского магазина Roshen на Крещатике в Киеве; о вызове на пожар сообщили в Главном управлении госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 10:35
Политика
Путин пригласил Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму
Обновлено в 10:47
Происшествия
СК попросил суд заочно арестовать трех фигурантов дела Захарченко
Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко еще трех человек.
Обновлено в 04:29
Культура
Александр Любимов отреагировал на слухи о цепи смертей участников «Последнего героя»
Продюсер проекта «Последний герой» Александр Любимов, посоветовал тем, кто ищет мистические совпадения в смертях участников шоу, посмотреть на 81-летнего телеведущего Николая Дроздова.
Обновлено в 11:46
Транспорт
В переход на станции метро «Александровский сад» поступает вода
В подземный переход выхода со станции "Александровский сад" в Москве поступает вода.
Обновлено в 10:53
Экономика
Росстат сообщил об ускорении промышленности до максимума с 2017 года
В последние месяцы промпроизводство росло лишь на 1–2%, а нынешнее ускорение стало максимальным с мая 2017 года, когда промышленность под влиянием погоды и календарного фактора выросла на 6,9%. С тех пор темпы роста такого уровня не достигали.
Обновлено в 12:01
Политика
Путин пообещал «не забирать» Аксенова из Крыма
Президент РФ Владимир Путин пообещал «не забирать» Сергея Аксенова с поста главы Крыма.
Обновлено в 11:46
Общество
СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину
Информация об угрозах девочке из Псковской области, которую после письма президенту Владимиру Путину якобы затравили односельчане, недостоверна, сообщили РИА Новости в управлении СК по региону.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Американца освободили из СИЗО по делу о контрабанде психотропов
Солнцевский суд Москвы вернул прокурору дело о контрабанде психотропных веществ американцем Гейленом Грандстаффом, который заказал через интернет в Китае пептиды и бытовую химию, он освобожден из-под стражи.
Обновлено в 08:17
Футбол
«Спартак» и ЦСКА сыграют в 22-м туре чемпионата России 6 апреля
Московские "Спартак" и ЦСКА сыграют в 22-м туре чемпионата России по футболу 6 апреля, об этом сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:25
Политика
Путин подписал закон о штрафах за неуважение к власти
Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание за неуважение к власти в интернете.
Обновлено в 10:50
Политика
Путин объявил о планах решить проблему водоснабжения Крыма
Президент РФ Владимир Путин отметил важность приоритетного решения проблем Крыма в области электрификации и транспорта.
Обновлено в 11:21
Музыка
Дидье Маруани подал новый иск к Киркорову на 272 млн рублей
Обновлено в 07:20
Гаджеты
Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad mini
Обновлено в 11:29
Политика
Макаревич объяснил свои слова о Крыме
Андрей Макаревич объяснил "Комсомольской правде" свое скандальное заявление о Крыме и призвал поклонников своего творчества "не искать оскорблений там, где их нет".
Обновлено в 10:42
Футбол
Юрий Жирков извинился за инцидент с Глушенковым в матче со «Спартаком»
Встреча между "Спартаком" и "Зенитом" прошла в воскресенье на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась со счетом 1:1. Во втором тайме Максим Глушенков в борьбе за мяч наступил на ногу Жиркову, после чего игрок петербургской команды ударил мячом в спину футболиста "Спартака".
Обновлено в 11:18
Экономика
С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено в 05:44
Политика
Жители Якутии собрались на второй митинг против мигрантов
Поводом для митинга стало обращение жительницы Якутска в следственные органы с заявлением о том, что её похитил и изнасиловал мигрант.
Обновлено в 08:36
Технологии
Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт
Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.
Обновлено в 02:21
Общество
Гендиректор «Водоканала Санкт-Петербурга» отправлен в отставку
В понедельник, 18 марта, был отправлен в отставку генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Вдову хоккеиста осудили как мошенницу
Вынесен приговор по делу о мошенничестве с элитным жильем Хорошевский райсуд Москвы приговорил к семи годам и шести месяцам заключения за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) Анну Тюменеву — вдову известного советского хоккеиста, олимпийского чемпиона Виктора Тюменева.
Обновлено в 11:37
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти мальчика-аутиста в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти семилетнего мальчика-аутиста в квартире на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 11:22