Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга РоссииРИА Новости 11:28
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg. С инициативой выступила группа демократов-центристов, известная под названием "Синие собаки" (Blue Dog Democrats).
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
Политика
Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ о мерах по обеспечению нацбезопасности Российской Федерации от 21 июня 2019 года.
Обновлено в 14:46
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Политика
Беглов прокомментировал видео, в котором за него собирают подписи
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал Telegram-каналу «Mash на Мойке» видео активистов петербургского штаба Навального, на котором, по их словам, сотрудницы администрации Выборгского района заполняют подписные листы в пользу временного градоначальника.
Обновлено в 15:01
Экономика
«Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 года
ПАО «Газпром» планирует до конца 2019 года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее в следующем году.
Обновлено в 08:37
Здоровье
Медики рассказали, как определить рак легких по ногтям и пальцам
Британские медики рассказали, что пальцы ног и рук могут свидетельствовать о развитии рака легких.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
В Чечне более 40 тысяч человек остались без света
Без электроснабжения оставались около 128,7 тыс. человек, в 20:03 по Москве части потребителей подано напряжение.
Обновлено в 14:29
Политика
Додон заверил Медведева в желании Молдавии быть вместе с Россией
Президент Молдавии Игорь Додон заверил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в том, что подавляющее большинство граждан республики выступают за тесное сотрудничество с Россией.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Ольга Бузова в эротичном боди поздравила выпускников в Кремле
Кстати, недавно Бузова приняла участие в скандальном проекте, в котором призналась, что пошла бы на близость со своим бывшим мужем, Дмитрием Тарасовым, несмотря на то, что они расставались со скандалом и до сих пор не общаются никак.
Обновлено в 14:30
Общество
В России зарегистрировались 114 тысяч самозанятых граждан
В России плательщиками налога на профессиональный доход зарегистрировались более 114 тысяч человек.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Обновлено в 13:51
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Мужчина погиб под колесами электрички в районе платформы «Коломенское»
Уточняется, что инцидент произошел у железнодорожной платформы "Коломенское" Павелецкого направления МЖД.
Обновлено в 11:41
Футбол
ЦСКА договорился о трансфере хорватского защитника Шарлии
Центрбек хорватского «Славен Белупо» Звонимир Шарлия, скорее всего, продолжит карьеру в ЦСКА.
Обновлено в 10:42
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Музыка
София Ротару после долгого перерыва выступит в России
Обновлено в 13:52
Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Авто
Выявлено уникальное свойство Lada Granta
Многие автовладельцы уже осуществили рестайлинг и хвастаются своими «произведениями», которые не отличаются от заводских версий, на интернет-форумах.
Обновлено в 12:12
Общество
В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей
Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Экономика
В Госдуме поддержали выделение денег на адвокатов для россиян в США
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять поправку, согласно которой на оплату юристов, защищающих в суде арестованных за границей россиян, выделят 122 млн рублей.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Меган и Гарри решили создать благотворительный фонд
Королевская чета решила открыть собственный благотворительный фонд.
Обновлено в 09:11
Общество
Швеция научит мигрантов сексу со шведками
Шведское государство инвестирует 5 миллионов крон (примерно полмиллиона евро) в курсы по сексуальному просвещению для мигрантов, сообщает газета Fria Tider.
Обновлено в 14:07
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Экономика
Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%
Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 10:02
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15