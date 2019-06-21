Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга РоссииРИА Новости 11:28
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg. С инициативой выступила группа демократов-центристов, известная под названием "Синие собаки" (Blue Dog Democrats).
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Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено вчера в 03:00
Общество
Роскосмос разработал Кодекс профессиональной этики космонавтов РФ
Госкорпорация "Роскосмос" составила Кодекс профессиональной этики для космонавтов РФ, основанный на принципах законности и справедливости.
Обновлено в 12:28
Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
В Москве зажгли «Свечу памяти»
Обновлено в 12:46
Политика
Президент Грузии назвала события в Тбилиси трагедией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала трагедией события, которые происходили в Тбилиси в ночь с четверга на пятницу у здания парламента страны.
Обновлено в 11:05
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Музыка
Андрей Макаревич признался, что его внуки не знают русского языка
Музыкант поделился с корреспондентом, что на юбилейный концерт «Машины времени» в Москве должны приехать его внуки — дети старшей дочери Даны.
Обновлено в 13:22
Политика
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил массовые протесты в случае отмены закона о языке.
Обновлено в 13:40
Общество
Раскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня
42 542 человек работали больше 10 часов, а 14 481 имели долгий рабочий день в течение более десяти лет.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова»
МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.
Обновлено в 13:22
Автоспорт
Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.
Обновлено в 13:05
Общество
Центробанк РФ поддержал новые правила взыскания долгов по микрозаймам
Стандарт дополняет и расширяет ряд требований к процедуре взыскания просроченных долгов, в том числе через посредничество коллекторов.
Обновлено в 07:03
Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Политика
Иран получил предупреждение Трампа об ударах
Иран получил предупреждение от президента США Дональда Трампа о готовящихся ударах, передает Reuters.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату
Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20
Политика
Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией»
Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.
Обновлено в 07:03
Политика
Артём Дзюба выругался матом в ходе «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 13:59
Спорт
Адвокат рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в колонии
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном
Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
Обновлено в 11:58
Авто
Опубликован список самых надежных марок автомобилей
Обновлено в 07:05
Авто
Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580
Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Автоспорт
FIA оставила в силе штраф Феттеля на Гран-при Канады
Международная автомобильная федерация (FIA) провела пересмотр штрафа, наложенного на пилота Ferrari Себастьяна Феттеля во время гонки седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.
Обновлено в 11:27
Футбол
«Лион» предложил двухлетний контракт Косьельни
Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни может продолжить карьеру во Франции. «Лион» предложил игроку двухлетний контракт.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Петербурге оперативник ФСБ попался на взятке в 10 млн рублей
В Петербурге при передаче 10 млн руб. взятки задержан оперативник отдела ФСБ по Кировскому району.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек
Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30