Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга РоссииРИА Новости 11:28

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg. С инициативой выступила группа демократов-центристов, известная под названием "Синие собаки" (Blue Dog Democrats).
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В США предложили ввести санкции против госдолга России

РИА Новости11:28

В США собираются ввести санкции против госдолга РФ

Газета.Ru12:15

В конгрессе США настаивают на новых санкциях против России

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Bloomberg: группа законодателей США выступила с инициативой новых санкций против России

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Косачёв оценил идею демократов США ввести санкции против госдолга России

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Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга

Коммерсантъ09:29

«Синие собаки» из конгресса США потребовали новых санкций против России

РБК09:17
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В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова»

МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.
Обновлено в 13:22
Автоспорт

Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.
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Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
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Иран получил предупреждение Трампа об ударах

Иран получил предупреждение от президента США Дональда Трампа о готовящихся ударах, передает Reuters.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату

Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
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Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.
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Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
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Стюарды не стали наказывать Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном

Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
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Авто

Опубликован список самых надежных марок автомобилей

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Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580

Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Автоспорт

FIA оставила в силе штраф Феттеля на Гран-при Канады

Международная автомобильная федерация (FIA) провела пересмотр штрафа, наложенного на пилота Ferrari Себастьяна Феттеля во время гонки седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.
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«Лион» предложил двухлетний контракт Косьельни

Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни может продолжить карьеру во Франции. «Лион» предложил игроку двухлетний контракт.
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В Петербурге оперативник ФСБ попался на взятке в 10 млн рублей

В Петербурге при передаче 10 млн руб. взятки задержан оперативник отдела ФСБ по Кировскому району.
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Происшествия

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Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
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Медведев рассказал об одном языке интеграции России и Белоруссии

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