Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга РоссииРИА Новости 11:28

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg. С инициативой выступила группа демократов-центристов, известная под названием "Синие собаки" (Blue Dog Democrats).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Bloomberg: группа законодателей США выступила с инициативой новых санкций против России

ТАСС09:59

В США собираются ввести санкции против госдолга РФ

Газета.Ru12:15

Косачёв оценил идею демократов США ввести санкции против госдолга России

RT на русском11:56

В США предложили ввести санкции против госдолга России

РИА Новости11:28

В конгрессе США настаивают на новых санкциях против России

Национальная служба новостей09:50

Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга

Коммерсантъ09:29

«Синие собаки» из конгресса США потребовали новых санкций против России

РБК09:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:51, Ашберн
Космос

Ученые NASA оснастили марсоход Mars-2020 колесами с шипами

Обновлено в 05:53
Энергетика

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено в 14:32
Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Спорт

Российские рапиристки завоевали золото ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 14:29
Музыка

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Экс-главу Раменского района снова арестовали

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Политика

Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве заявил, что Коломойский будет вкладывать в инфраструктуру Донбасса значительные суммы, "но он об этом еще не знает".
Обновлено в 12:47
Происшествия

МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Автоспорт

Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.
Обновлено в 13:05
Общество

На день летнего солнцестояния в Стоунхендже собрались 10 тыс. человек

Обновлено в 16:29
Политика

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси

Обновлено вчера в 18:10
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Общество

Сергей Шнуров переделал арку дома под личный гараж

Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную украинскую подлодку

Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию подлодки "Запорожье", доставшейся от украинских ВМС после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Офицеры Росгвардии получили дипломы об окончании академий Минобороны

Обновлено в 12:58
Футбол

Неймар готов принять все условия «Барселоны»

Как утверждает UOL, близкий к окружению источник игрока рассказал, что бразилец согласился на снижение своей зарплаты ради возвращения на "Камп Ноу", а также готов отказаться от своих претензий в сторону сине-гранатовых в размере €26 млн за продление контракта в 2016 году и заявить о своем желании покинуть французский клуб .
Обновлено в 15:26
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Экономика

Ford выставит на торги заводы в России

Обновлено в 07:44
Игры

Директор GRID признался, что ненавидит микротранзакции

Codemasters месяц назад анонсировала очередную часть гоночной серии GRID.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Футбол

Сульшер согласился отпустить Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу полузащитника команды Поля Погба.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Британцы поздравляют принца Уильяма с 37-летием

Принц Уильям отмечает сегодня свой 37-й день рождения.
Обновлено в 07:51
Авто

Porsche отзывает в России более 300 спорткаров

Обновлено в 08:20
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Технологии

Компании Англии и США приступили к совместной разработке цинковых гибридных аккумуляторов

Несколько компаний из США и Великобритании объединились для сотрудничества при разработке новаторской технологии гибридных аккумуляторов.
Обновлено в 13:27
Здоровье

На ремонт рязанской больницы выделили 5 миллионов рублей

Обновлено в 05:59
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 14:49
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное