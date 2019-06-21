Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга РоссииРИА Новости 11:28
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg. С инициативой выступила группа демократов-центристов, известная под названием "Синие собаки" (Blue Dog Democrats).
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Космос
Ученые NASA оснастили марсоход Mars-2020 колесами с шипами
Обновлено в 05:53
Энергетика
В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено в 14:32
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Спорт
Российские рапиристки завоевали золото ЧЕ по фехтованию
Обновлено в 14:29
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
Накануне президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве заявил, что Коломойский будет вкладывать в инфраструктуру Донбасса значительные суммы, "но он об этом еще не знает".
Обновлено в 12:47
Происшествия
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова
Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Автоспорт
Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.
Обновлено в 13:05
Политика
Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси
Обновлено вчера в 18:10
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Общество
Сергей Шнуров переделал арку дома под личный гараж
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную украинскую подлодку
Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию подлодки "Запорожье", доставшейся от украинских ВМС после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:30
Футбол
Неймар готов принять все условия «Барселоны»
Как утверждает UOL, близкий к окружению источник игрока рассказал, что бразилец согласился на снижение своей зарплаты ради возвращения на "Камп Ноу", а также готов отказаться от своих претензий в сторону сине-гранатовых в размере €26 млн за продление контракта в 2016 году и заявить о своем желании покинуть французский клуб .
Обновлено в 15:26
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Экономика
Ford выставит на торги заводы в России
Обновлено в 07:44
Игры
Директор GRID признался, что ненавидит микротранзакции
Codemasters месяц назад анонсировала очередную часть гоночной серии GRID.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Футбол
Сульшер согласился отпустить Погба
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу полузащитника команды Поля Погба.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Британцы поздравляют принца Уильяма с 37-летием
Принц Уильям отмечает сегодня свой 37-й день рождения.
Обновлено в 07:51
Авто
Porsche отзывает в России более 300 спорткаров
Обновлено в 08:20
Технологии
Компании Англии и США приступили к совместной разработке цинковых гибридных аккумуляторов
Несколько компаний из США и Великобритании объединились для сотрудничества при разработке новаторской технологии гибридных аккумуляторов.
Обновлено в 13:27
Здоровье
На ремонт рязанской больницы выделили 5 миллионов рублей
Обновлено в 05:59
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 14:49