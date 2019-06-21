В США предложили ввести санкции против госдолга РоссииРИА Новости 11:28

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg. С инициативой выступила группа демократов-центристов, известная под названием "Синие собаки" (Blue Dog Democrats).

В США предложили ввести санкции против госдолга России

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