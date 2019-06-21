Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга РоссииРИА Новости 11:28

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg. С инициативой выступила группа демократов-центристов, известная под названием "Синие собаки" (Blue Dog Democrats).
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В США предложили ввести санкции против госдолга России

RT на русском17:37

В США предложили ввести санкции против госдолга России

РИА Новости11:28

«Синие собаки» из конгресса США потребовали новых санкций против России

РБК09:17

Bloomberg: группа законодателей США выступила с инициативой новых санкций против России

ТАСС09:59

В конгрессе США настаивают на новых санкциях против России

Национальная служба новостей09:50

Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга

Коммерсантъ09:29

В США собираются ввести санкции против госдолга РФ

Газета.Ru12:15
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Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
Обновлено вчера в 18:26
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Новая концепция США о ядерном оружии встревожила Россию

Согласно российской доктрине, РФ оставляет за собой право на ядерный удар в случае использования стороной противника оружия массового поражения, когда под угрозу поставлено самой существование государства, пишет «Коммерсант».
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