Армия и оружие

В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»REGNUM 00:14

Как сообщало ИА REGNUM, СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года между Россией и США и будет действовать до февраля 2021 года.
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Марк Эспер
Поэтому по мере того, как люди говорят о новом договоре о сокращении стратегического ядерного оружия, мы говорим — послушайте, если будет продление договора СНВ-3, то мы должны обеспечить, чтобы он включал все новое оружие, которое стремится получить Россия.
— Марк Эспер, американский политикТелеканал 360° 00:47
с чего всё началось
Как заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью Fox News
, условием продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений могло бы быть включение в него всего нового оружия России, что повлекло бы запрет на его применение.
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