Поэтому по мере того, как люди говорят о новом договоре о сокращении стратегического ядерного оружия, мы говорим — послушайте, если будет продление договора СНВ-3, то мы должны обеспечить, чтобы он включал все новое оружие, которое стремится получить Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года между Россией и США и будет действовать до февраля 2021 года.

В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Экономика РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.

Политика Захарова отреагировала на обмен удерживаемых между Украиной и Россией Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должны решать соответствующие органы, ведомство не может поделиться данными.

Армия и оружие В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.

Политика Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной после сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, сообщает «РИА Новости».

Политика Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8 Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.

Происшествия Молния в Польше убила несколько туристов В Польше от удара молнией погибли несколько туристов. Есть также раненые, сообщает телеканал tvn24.

Фигурное катание В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.

Происшествия При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.

Футбол Дибала высказался по поводу пожаров в Амазонии Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала выразил обеспокоенность по поводу того, что происходит в Амазонии.

Здоровье В Нижнем Тагиле из городской больницы уволились все хирурги В начале августа в Нижнем Тагиле прошли массовые увольнения хирургов из Демидовской больницы.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Происшествия Депутата Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Константина Янкаускаса, который выдвигался в Мосгордуму от команды Алексея Навального, после третьего административного ареста подряд задержали на выходе из спецприемника в Мневниках.

Здоровье Врачи извлекли из женщины две тысячи желчных камней В городе Нонгкхай (Таиланд) врачи обнаружили в желчном пузыре пациентки почти две тысячи камней.

Происшествия Число преступлений в России в 2014-2018 годах сократилось почти на 10% В указанный период количество регистрируемых преступлений сократилось с 2190,6 тыс. в 2014 году до 1991,5 тыс. в 2018 году.

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р» Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".

Гаджеты Google отказалась от «сладких» названий в Android 10 Google решила убрать из системы наименований своей ОС Android различные названия сладостей, которые были понятны не всем.

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.