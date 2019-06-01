Политика

В США предложили пять видов санкций против «Северного потока-2»Lenta.ru 01:40

В США подготовили законопроект, в который были включены пять видов санкций против тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода «Северного потока-2». Об этом сообщается на сайте Конгресса США.
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Подготовленный американскими сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джин Шахин законопроект, который предполагает санкции в отношении участников «Северного потока-2», опубликовали
 в официальной базе конгресса США.
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Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

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Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
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Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
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Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.
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Клопп: «Это лучшая ночь в нашей карьере»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов.
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Луценко обвинил Россию в подготовке блокады украинской ГТС

Россия накопила в европейских хранилищах большие объемы газа на зиму, в связи с этим можно сделать вывод, что Москва намерена устроить блокаду украинских ГТС.
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В Петербурге многодетным семьям подарили микроавтобусы

В Смольном состоялась торжественная церемония вручения ключей от пассажирских микроавтобусов многодетным семьям Санкт-Петербурга.
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Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.
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Премьера сольного фильма о Бэтмене запланирована на 2021 год. Последним актером, исполнившим роль Темного рыцаря, был Бен Аффлек.
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Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

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Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов

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СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".
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В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
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Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии, упав с канатной дороги

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Mash: экстремисты и фанаты готовят массовую провокацию на станции Шиес

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США хотят предоставить Украине статус главного союзника вне НАТО

В палату представителей конгресса США внесли законопроект, который даёт предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО, пишут РИА Новости.
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