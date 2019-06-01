В США предложили пять видов санкций против «Северного потока-2»Lenta.ru 01:40

с чего всё началось

В США подготовили законопроект, в который были включены пять видов санкций против тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода «Северного потока-2». Об этом сообщается на сайте Конгресса США.

В США предложили пять видов санкций против «Северного потока-2»

Происшествия Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия.

Общество Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Шоу-бизнес Экс-супруга Башарова с сыном покинула Россию Бывшая жена актёра и телеведущего Марата Башарова Елизавета купила билеты в Доминикану для себя и сына.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Происшествия Ребенок погиб в ДТП в Нижегородской области Один человек погиб, еще шесть получили травмы в дорожной аварии в городе Навашино Нижегородской области в субботу вечером, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.

Политика Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17 Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.

Политика В Роccии выроc рейтинг доверия президенту Путину 31 мая эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проанализировали рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям и опубликовали результаты опросов, проведенных за последнюю неделю.

Технологии Эксперты рассказали, как 5G может улучшить дополненную реальность По мнению экспертов, благодаря новому формату связи большой толчок в развитии получит технология дополненной реальности.

Гаджеты Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.

Происшествия При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.

Наука Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.

Общество Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.

Футбол Клопп: «Это лучшая ночь в нашей карьере» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов.

Политика В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.

Политика Луценко обвинил Россию в подготовке блокады украинской ГТС Россия накопила в европейских хранилищах большие объемы газа на зиму, в связи с этим можно сделать вывод, что Москва намерена устроить блокаду украинских ГТС.

Общество В Петербурге многодетным семьям подарили микроавтобусы В Смольном состоялась торжественная церемония вручения ключей от пассажирских микроавтобусов многодетным семьям Санкт-Петербурга.

Общество Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.

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Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Спорт СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".

Армия и оружие В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.