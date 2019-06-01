Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»RT на русском вчера в 23:27

Авторами законопроекта, который предполагает санкции в отношении участников «Северного потока — 2», являются сенаторы Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон и Джин Шахин. Документ был внесён в сенат 14 мая, однако его полный текст был опубликован 1 июня.
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с чего всё началось
Подготовленный американскими сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джин Шахин законопроект, который предполагает санкции в отношении участников «Северного потока-2», опубликовали
 в официальной базе конгресса США.
РБКвчера в 23:12

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«Санкционное сотрясание воздуха». Почему «Северный поток - 2» не боится США

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В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

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Политика

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Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком

В Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 09:43
Политика

Луценко рассказал о «рейдерской атаке» на город в Киевской области

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "рейдерской атаке" на 18-тысячный город в Киевской области.
Обновлено в 07:24
Спорт

ВФЛА выполнила последнее требование IAAF для восстановления в правах

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью оплатила задолженность перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и этим выполнила последнее требование дорожной карты по восстановлению в правах, сообщил 1 июня президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Обновлено в 08:27
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В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Общество

В эту субботу «желтые жилеты» снова проводят акции протеста в Париже

В прошлую субботу по всей стране на улицы вышли 12 с половиной тысяч человек, что в 20 раз меньше, чем полгода назад, когда во Франции сдетонировал самый мощный за многие десятилетие социальный протест.
Обновлено в 01:06
Общество

В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв

Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Названа сумма компенсаций после катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Министр транспорта России Евгений Дитрих назвал сумму компенсаций пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево, передает ТАСС.
Обновлено в 09:51
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Медики назвали три основные причины развития рака легких

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Смартфон Motorola Moto Z4, который каким-то образом попал в продажу раньше анонса, как теперь стало известно, будет единственным представителем флагманской линейки.
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Наука

Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме

Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено вчера в 09:57
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Гоша Куценко подрался с Алексеем Воробьевым в туалете

Обновлено в 07:59
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек

Всего жертвами трагедии стали 12 человек. Убитые были обнаружены на трех этажах здания, а также в машине, припаркованной у здания.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Пушков рассказал, при каком условии Зеленскому объявят импичмент

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter внутриполитическую борьбу президента Украины Владимира Зеленского с оппонентами.
Обновлено в 08:49
Игры

Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare

Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.
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Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5

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Роскосмос и РАН представят к осени доклад по исследованиям Венеры и Марса

Доклад по исследованиям Луны, Венеры и Марса будет подготовлен Роскосмосом и Российской академией наук (РАН) к осени 2019 года.
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Hyundai представила двухэтажный электробус

Компания Hyundai представила свой первый электрический двухэтажный автобус.
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Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
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Происшествия

На предприятии в Чехове загорелись цистерны с топливом

Три цистерны с дизельным топливом загорелись на предприятии в городском округе Чехов Московской области.
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Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

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Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

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