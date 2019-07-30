Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы. Соответствующую инициативу внесли сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен.

В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России

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