Политика

В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против РоссииRT на русском 02:36

Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы. Соответствующую инициативу внесли сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен.
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В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России

RT на русском02:36

Что случилось этой ночью: вторник, 30 июля

Интерфакс00:49

В США предложили предусмотреть возможность расширения санкций против России

РИА Новостивчера в 22:09

В США хотят прописать антироссийские санкции в военном бюджете

Газета.Ruвчера в 22:21

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Известиявчера в 22:07

Cанкции против госдолга России попросили включить в оборонный бюджет США

ТАССвчера в 21:51

Конгрессмены предложили ввести санкции в отношении суверенного долга РФ

News.ruвчера в 21:33
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 02:58, Вашингтон
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости".
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Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся

Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
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Политика

«Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца

Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода «Яндекса» под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.
Обновлено в 02:17
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Лодочную станцию построили в парке усадьбы Люблино

В парке усадьбы Люблино завершили строительство новой лодочной станции.
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Политика

Украинский политолог сравнил Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Политика

Пушков ответил на слова Помпео о вмешательстве России в выборы в США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Майкла Помпео о неоднократном вмешательстве России в американские выборы.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

Не менее 12 человек погибли при крушении военного самолета в Пакистане

Обновлено вчера в 22:42
Общество

Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
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Происшествия

Сергей Ковалев был снят с рейса за неподобающее поведение

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Культура

Российского дирижера Гергиева освистали в Германии

"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
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Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве

По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
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Политика

Партия «Слуга народа» назвала возможного нового спикера Рады

Новым спикером Верховной рады Украины может стать глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
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В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете

Посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 02:42
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.
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Происшествия

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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю после проверки в отношении организаторов сгоревшего детского палаточного лагеря «Холдоми» заподозрило ряд организаций, а также правительство края в нарушении закона о защите конкуренции.
Обновлено в 01:19
Происшествия

В Астрахани госпитализировали десять моряков с иранского судна

Десять моряков иранского судна, почувствовавших недомогание в порту Астрахани, госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
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Армия и оружие

Завод металлоконструкций начал работу в Алеппо

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