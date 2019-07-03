Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек вискиРИА Новости вчера в 10:11

Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает телеканал CВS. Пожар начался в ночь на среду сразу на двух складах, где хранились бочки с сырьем для бурбона (вид виски из кукурузы).
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В Jim Beam Bourbon заявили, что при пожаре на складе в Кентукки никто не пострадал

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В Кентукки загорелся склад с бурбоном

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Пожар уничтожил семь миллионов литров виски на складах Jim Beam в Кентукки

Интерфаксвчера в 11:56

Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски

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Склад с 40 тысячами бочек Jim Beam сгорел в США

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В Кентукки произошел пожар на складе Jim Beam. Сгорели семь миллионов литров виски

Дождьвчера в 13:41
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:27, Вашингтон
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Сегодня три сотрудника МУП "Петровское ЖКХ" погибли при выполнении технических работ на объекте городских коммуникаций.
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Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
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В Петропавловске-Камчатском автобус сбил четырех человек, один из которых погиб.
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Происшествия

В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора

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Происшествия

Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX

Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.
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Американская газета Washington Post, опубликовавшая статью одного из лидеров запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (PПK) Джемиля Быйыка, способствует пропаганде терроризма, говорится в заявлении турецкого МИД.
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Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
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