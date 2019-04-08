Политика
В США пожаловались на усталость от антироссийских санкцийИзвестия 03:41
По данным издания, некоторые сенаторы всё еще хотят наказать Россию за вмешательство в американские выборы и действия в других странах, но не могут прийти к единому мнению о конкретных мерах. Кроме того, в сенате опасаются, что новые санкции могут нанести ущерб экономике США.
Читать в источнике
Оценить175
Сейчас мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций. Надеюсь, мы сумеем привлечь больше людей на свою сторону.
— Марко Рубио, американский политикКоммерсантъ 04:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:32, Ашберн
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Авто
Дизайнеры исправили ошибки в концепте Jetour X
В 2018-м на Пекинском мотор-шоу марка представила концепт Jetour X, однако прототип получился спорным, особенно из-за «молниеносной» кормы.
Обновлено в 04:25
Авто
В России растет доля рынка отечественных автобрендов
По итогам же 1 квартала 2019 года продажи автомобилей отечественных марок составили 101 500 экземпляров.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Алла Демидова
В столице госпитализирована актриса Алла Демидова.
Обновлено вчера в 11:25
Футбол
«Милан» обещает Почеттино 300 млн фунтов на трансферы
Руководство «Милана» пытается переманить в команду главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, обещая ему 300 миллионов фунтов стерлингов на трансферы, сообщает Daily Mirror.
Обновлено в 04:46
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Здоровье
Больницы по всему миру атаковал устойчивый к лекарствам грибок-убийца
В больницах нескольких американских штатов распространился необычайно живучий и очень опасный грибок Candida auris: он атакует пациентов с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу.
Обновлено в 02:38
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Общество
В России вводится налог на вёсельные лодки
Поправка исключает вёсельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
Обновлено 05 апреля в 08:38
Политика
Эрдоган заявил о готовности Турции к военной операции в Сирии
Встреча лидеров двух стран пройдет на фоне обострения вооруженного конфликта на севере Сирии и столкновений между курдскими отрядами и турецкими военными.
Обновлено в 04:22
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Единоборства
Макгрегор похвалил Лобова за кулачный бой
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался относительно дебюта своего товарища Артема Лобова на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
«Счастливый человек»: Глеб Матвейчук изменился после развода с Анастасией Макеевой
Отечественный актёр, композитор и певец Глеб Матвейчук рассказал, что очень изменился после развода с Анастасией Макеевой и сейчас чувствует себя счастливым человеком.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Обновлено вчера в 20:51
Музыка
Красноярцы выпустили клип о «черном небе»
Обновлено в 05:19
Наука
Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички
Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено вчера в 09:40
Авто
В Майами ВАЗ-2102 выставили на продажу за $8000
Житель Майами решил произвести переделку модели Lada-1200, которую мы знаем как ВАЗ-2102.
Обновлено вчера в 03:44
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Более половины россиян выступили против закона о неуважении к власти
64 процента россиян назвали попыткой не допустить критики в адрес властей вступившие в силу 29 марта два закона о фейковых новостях и о неуважении к власти в Российской Федерации.
Обновлено в 04:49
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу
Обновлено в 02:21
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Общество
ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии
Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.
Обновлено вчера в 05:42
Армия и оружие
Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море
Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море.
Обновлено в 04:33
Политика
Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Одесской области Максима Степанова.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Интернет
В «Яндекс.Маркете» появится сервис самостоятельной оплаты товаров
«Яндекс.Маркет» намерен приобрести сервис самостоятельного сканирования и оплаты товаров в оффлайн-магазинах Scan to buy.
Обновлено вчера в 20:18
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Наука
Умеренное употребление алкоголя не снижает риск инсульта и инфаркта
Специалисты говорят о том, что есть генетические варианты, способные замедлить метаболизм алкоголя, что приводит к плохому самочувствию у людей и уменьшает его употребление почти до нуля.
Обновлено 05 апреля в 11:24