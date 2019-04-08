Политика

В США пожаловались на усталость от антироссийских санкцийИзвестия 03:41

По данным издания, некоторые сенаторы всё еще хотят наказать Россию за вмешательство в американские выборы и действия в других странах, но не могут прийти к единому мнению о конкретных мерах. Кроме того, в сенате опасаются, что новые санкции могут нанести ущерб экономике США.
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Марко Рубио
Сейчас мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций. Надеюсь, мы сумеем привлечь больше людей на свою сторону.
— Марко Рубио, американский политикКоммерсантъ 04:51

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Марко Рубио
Американский политик
Американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. Председатель Комитета Сената по малому бизнесу с 2019 года. По мнению журнала Time, в 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира.
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