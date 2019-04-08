В США пожаловались на усталость от антироссийских санкцийИзвестия 03:41

Сейчас мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций. Надеюсь, мы сумеем привлечь больше людей на свою сторону.

По данным издания, некоторые сенаторы всё еще хотят наказать Россию за вмешательство в американские выборы и действия в других странах, но не могут прийти к единому мнению о конкретных мерах. Кроме того, в сенате опасаются, что новые санкции могут нанести ущерб экономике США.

В США пожаловались на усталость от антироссийских санкций

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