Армия и оружие
В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на ТриполиГазета.Ru 03:45
"Односторонняя военная кампания" сил фельдмаршала Халифы Хафтара против Триполи ставит под угрозу жизнь и лучшее будущее ливийцев, поэтому Ливийская национальная армия должна немедленно прекратить наступление на столицу, заявили в США.
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Соединенные Штаты глубоко обеспокоены боевыми действиями близ Триполи. Мы ясно дали понять, что мы против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить эти военные операции против столицы Ливии. Силы должны вернуться на прежние позиции.
— Майк Помпео, американский политикФАН вчера в 23:04
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