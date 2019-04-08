Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на ТриполиРоссийская газета вчера в 23:24
Вашингтон призвал подразделения Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи. Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
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Соединенные Штаты глубоко обеспокоены боевыми действиями близ Триполи. Мы ясно дали понять, что мы против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить эти военные операции против столицы Ливии. Силы должны вернуться на прежние позиции.
— Майк Помпео, американский политикФАН вчера в 23:04
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