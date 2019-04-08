США потребовали от Хафтара прекратить наступление на ТриполиРоссийская газета вчера в 23:24

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены боевыми действиями близ Триполи. Мы ясно дали понять, что мы против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить эти военные операции против столицы Ливии. Силы должны вернуться на прежние позиции.

Вашингтон призвал подразделения Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи. Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Общество В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.

Армия и оружие Нетаньяху заявил, что мог бы оккупировать Газу, "но что с ней делать?" Нетаньяху от прямого ответа попытался уйти, отметив, что мог бы отдать приказ на взятие Газы, но «война – это не первая, а последняя опция в этой ситуации».

Политика Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.

Политика Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.

Происшествия В Хакасии экс-зампреда правительства вновь осудили за хищение 100 млн Суд установил, что с июня 2011 по июль 2013 года трое подсудимых под видом аутсорсинга перечислили на расчетные счета подконтрольного им ООО "СиБУС" в общей сложности 94 миллиона рублей в качестве оплаты услуг по фиктивным договорам, заключенным с ГУП РХ "Хакресводоканал".

Политика Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернета «Убеждён, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — приводит РИА Новости сообщение.

Политика Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему паспорт Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинских паспорт.

Армия и оружие В Эстонии начались крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 стартовали в понедельник в Эстонии.

Политика ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.

Экономика Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФ Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" разработана с учетом нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".

Интернет Названы способы повысить скорость беспроводного интернета Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.

Общество Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.

Политика Умер экс-председатель Госсовета РТ Василий Лихачев На 68-м году жизни сегодня скончался бывший председатель Госсовета Татарстана Василий Лихачев.В период с 1991 по 1998 год Василий Лихачев являлся вице-президентом, председателем Госсовета Татарстана, зампредом Совета Федерации РФ.

Происшествия Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Политика Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.

Политика Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan Акционеры японского автоконцерна Nissan на внеочередном собрании в понедельник исключили из совета директоров Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях.

Политика Познер назвал способ объединить всех жителей России Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.

Происшествия Врача-вампира освободят от уголовной ответственности В Челябинске завершено расследование по делу «врача-вампира» Бориса Кондрашина, который, выйдя их специализированной лечебницы подделал документы, выдал себя за врача и устроился работать в больницу.

Здоровье Больницы по всему миру атаковал устойчивый к лекарствам грибок-убийца В больницах нескольких американских штатов распространился необычайно живучий и очень опасный грибок Candida auris: он атакует пациентов с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу.

Политика В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 9 апреля сообщило агентство Bloomberg.