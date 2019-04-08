В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на ТриполиRT на русском вчера в 21:01

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Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи. Об этом информирует пресс-служба Госдепартамента.

В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

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