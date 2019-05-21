Происшествия

В Северной Каролине потерпел крушение самолет морской пехоты СШАРБК 21:45

Штурмовик AV-8B Harrier 2-й воздушной эскадрильи Корпуса морской пехоты США потерпел крушение недалеко от города Хэвлок в штате Северная Каролина. Об этом сообщается на сайте военно-морского института США (U.S. Naval Institute). Отмечается, что пилот смог успешно катапультироваться.
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В США потерпел крушение штурмовик корпуса морской пехоты

Российская газета22:13

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