Происшествия
В Северной Каролине потерпел крушение самолет морской пехоты СШАРБК 21:45
Штурмовик AV-8B Harrier 2-й воздушной эскадрильи Корпуса морской пехоты США потерпел крушение недалеко от города Хэвлок в штате Северная Каролина. Об этом сообщается на сайте военно-морского института США (U.S. Naval Institute). Отмечается, что пилот смог успешно катапультироваться.
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