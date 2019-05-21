Происшествия
Штурмовик морской пехоты разбился в СШАLenta.ru 02:51
В США разбился штурмовик McDonnell Douglas AV-8B Harrier II, использовавшийся Корпусом морской пехоты. Об этом сообщает портал Military.com. Самолет упал в понедельник, 20 мая, у военного аэродрома Черри-Поинт — неподалеку от населенного пункта Хейвлок в штате Северная Каролина.
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Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Транспорт
Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России
Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.
Обновлено в 02:30
Политика
Эксперты МВФ оценят, как Украина выполняет условия по кредитам
Эксперты МВФ будут оценивать, как страна выполняет условия, поставленные перед нею в обмен на получение кредитов по программе, которая была утверждена в декабре.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко
ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:04
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Общество
Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет
Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.
Обновлено в 02:50
Экономика
Орешкин не ожидает технической рецессии в РФ по итогам II квартала
Орешкин сообщил также, что его ведомство пока сохраняет свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 02:35
Кино
Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное количество зрителей
Обновлено в 01:47
Политика
Зеленский призвал США усилить санкции против России
«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Общество
В Екатеринбурге снесут забор на месте строительства храма
Фонд Святой Екатерины — будущий застройщик храма в Екатеринбурге, в котором на прошлой неделе прошли массовые протесты, — принял решение демонтировать забор в сквере у Театра драмы, где собираются начать стройку.
Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Мэйси Уильямс сменила имидж после завершения «Игры престолов»
Поклонники «Игры престолов» продолжают обсуждать события последней серии шоу и даже требовать ремейка целого сезона, а актеры уже пробуют начинать новую жизнь вне Вестероса.
Обновлено в 01:26
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол
Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился двумя голами в заключительном матче сезона испанской Примеры с «Эйбаром» (2:2). В этой встрече аргентинец записал на свой счёт 601-й и 602-й голы на клубном уровне.
Обновлено в 00:10
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь», написанную композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году.
Обновлено в 01:22
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Политика
Министр обороны Украины выставил фото разрушенного Кремля
Обновлено вчера в 16:23
Здоровье
Рекомендации медиков по приему препаратов от фармкомпаний участились
Соглашения о сотрудничестве с фармацевтическими компаниями и рекомендации пациентам определенных препаратов все чаще стали приниматься российскими медиками, 20 мая сообщает пресс-секретарь федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 15:31
Общество
Непальский шерпа побил мировой рекорд, покорив Эверест 24 раза
Непальский шерпа Ками Рита установил новый мировой рекорд, покорив высочайшую вершину Земли - гору Эверест (8848 метров) - в 24-й раз, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, чем кормят солдат
Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в российской армии.
Обновлено в 01:06
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
Здание Госдумы могут признать аварийным
Обновлено в 00:32
Происшествия
Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей
Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
Обновлено в 01:59
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева хотят посадить за распродажу имущества семьи Фриске
Дмитрия Шепелева хотят посадить за распродажу имущества семьи Фриске Родственники ничего не знали о крупном денежном переводе, который был совершен в адрес "Русфонда".
Обновлено в 02:26
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии
Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:33
Культура
Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»
Журналистка и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак получила новую работу: она назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено вчера в 19:53