Происшествия

Штурмовик морской пехоты разбился в СШАLenta.ru 02:51

В США разбился штурмовик McDonnell Douglas AV-8B Harrier II, использовавшийся Корпусом морской пехоты. Об этом сообщает портал Military.com. Самолет упал в понедельник, 20 мая, у военного аэродрома Черри-Поинт — неподалеку от населенного пункта Хейвлок в штате Северная Каролина.
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Летчик пострадал при крушении штурмовика морской пехоты США

ТАССвчера в 22:29

В Северной Каролине потерпел крушение самолет морской пехоты США

РБКвчера в 21:45

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

РИА Новостивчера в 20:58

Военный самолёт разбился в США

Life.ruвчера в 21:15

В США упал военный самолет

Телеканал 360°вчера в 21:13

В США потерпел крушение военный самолёт

RT на русскомвчера в 21:03

Военный самолет разбился в США

Газета.Ruвчера в 21:16
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Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Транспорт

Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России

Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.
Обновлено в 02:30
Политика

Эксперты МВФ оценят, как Украина выполняет условия по кредитам

Эксперты МВФ будут оценивать, как страна выполняет условия, поставленные перед нею в обмен на получение кредитов по программе, которая была утверждена в декабре.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко

ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:04
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.
Обновлено в 02:50
Экономика

Орешкин не ожидает технической рецессии в РФ по итогам II квартала

Орешкин сообщил также, что его ведомство пока сохраняет свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 02:35
Кино

Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное количество зрителей

Обновлено в 01:47
Политика

Зеленский призвал США усилить санкции против России

«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Общество

В Екатеринбурге снесут забор на месте строительства храма

Фонд Святой Екатерины — будущий застройщик храма в Екатеринбурге, в котором на прошлой неделе прошли массовые протесты, — принял решение демонтировать забор в сквере у Театра драмы, где собираются начать стройку.
Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Мэйси Уильямс сменила имидж после завершения «Игры престолов»

Поклонники «Игры престолов» продолжают обсуждать события последней серии шоу и даже требовать ремейка целого сезона, а актеры уже пробуют начинать новую жизнь вне Вестероса.
Обновлено в 01:26
Экономика

Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол

Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился двумя голами в заключительном матче сезона испанской Примеры с «Эйбаром» (2:2). В этой встрече аргентинец записал на свой счёт 601-й и 602-й голы на клубном уровне.
Обновлено в 00:10
Культура

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь», написанную композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году.
Обновлено в 01:22
Авто

В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»

Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Политика

Министр обороны Украины выставил фото разрушенного Кремля

Обновлено вчера в 16:23
Здоровье

Рекомендации медиков по приему препаратов от фармкомпаний участились

Соглашения о сотрудничестве с фармацевтическими компаниями и рекомендации пациентам определенных препаратов все чаще стали приниматься российскими медиками, 20 мая сообщает пресс-секретарь федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 15:31
Общество

Непальский шерпа побил мировой рекорд, покорив Эверест 24 раза

Непальский шерпа Ками Рита установил новый мировой рекорд, покорив высочайшую вершину Земли - гору Эверест (8848 метров) - в 24-й раз, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, чем кормят солдат

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в российской армии.
Обновлено в 01:06
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Общество

Здание Госдумы могут признать аварийным

Обновлено в 00:32
Происшествия

Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей

Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
Обновлено в 01:59
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева хотят посадить за распродажу имущества семьи Фриске

Дмитрия Шепелева хотят посадить за распродажу имущества семьи Фриске Родственники ничего не знали о крупном денежном переводе, который был совершен в адрес "Русфонда".
Обновлено в 02:26
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Политика

Украина выдала фото польских евреев за депортацию крымских татар

Обновлено в 02:32
Происшествия

Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили

Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии

Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:33
Культура

Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»

Журналистка и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак получила новую работу: она назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено вчера в 19:53
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