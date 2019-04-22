Политика

В США поставили ультиматум Турции по С-400Lenta.ru 11:58

США введут санкции против Турции, если Анкара не откажется от покупки российских ЗРК С-400, заявил американский сенатор-демократ Боб Менендес в интервью греческому изданию Kathimerini. Он добавил, что Вашингтон может перенести свою военную базу из Турции в Грецию.
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США введут санкции против Турции за покупку российских С-400

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В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию

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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
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