Армия и оружие

В США посчитали время подлета «Авангарда»Газета.Ru вчера в 15:53

Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Терренс О'Шонесси заявил, что Москва впервые развертывает неядерные ракеты, которые способны поражать цели в глубине США. Об этом сообщает The Washington Post.
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В Пентагоне посчитали время подлета российских ракет к США

Lenta.ruвчера в 14:31

Американский генерал посчитал время подлёта ракеты «Авангард» к США

RT на русскомвчера в 23:16

В США посчитали время подлета «Авангарда»

Газета.Ruвчера в 15:53

В США подсчитали время подлёта российских ракет

Военное обозрение00:19

Тихо, смертоносно и за 15 минут. В США вновь оценивают российские ракеты

REGNUMвчера в 14:05

В Пентагоне посчитали, как быстро может подлететь к США российская ракета «Авангард»

БИЗНЕС Onlineвчера в 13:41

В Пентагоне посчитали время подлета российских ракет до США

Взгляд.рувчера в 12:56
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
Политика

Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе

США не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС Украины вновь войдут в Керченский пролив, сообщает "Страна.ua".
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

Планировавших серию терактов задержали в ХМАО

Сотрудники МВД и ФСБ РФ задержали в ХМАО членов террористической ячейки, которые планировали серию атак и убийства сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 03:09
Экономика

Голодец оценила разницу в зарплатах мужчин и женщин в России

Средняя зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС.
Обновлено в 02:18
Происшествия

СКР назвал две причины гибели группы Дятлова

Обновлено в 03:00
Спорт

Скандал на ЧМ: все обвиняемые лыжники признались в применении допинга

Если накануне СМИ сообщили, что лидер сборной Казахстана Алексей Полторанин и два австрийца Макс Хауке и Доминик Бальдауф признались в применении допинга, то теперь стало известно о том, что их примеру последовали еще двое спортсменов.
Обновлено в 03:04
Политика

Климкин заявил об украинском происхождении России и Белоруссии

Россия и Белоруссия произошли от Украины, считает глава МИД страны Павел Климкин.
Обновлено в 00:24
Политика

Зеленский признал неизбежность переговоров Украины и России

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что Киеву не избежать переговоров с Москвой.
Обновлено в 00:49
Происшествия

В Калининграде школьница умерла в приемном покое психбольницы

Как сообщило калининградское интернет-издание "Клопс", с начала года самочувствие 15-летней школьницы ухудшилось – появилась слабость, сонливость и рвота, 11 февраля ей стало значительно хуже, девочку отвезли на скорой в гусевскую районную больницу, затем в детскую областную в Калининград.
Обновлено в 02:28
Экономика

В «Ростехе» назвали потери России после закрытия рынка патронов США

До санкций около 80% российской продукции шло на рынки США и стран Европы, в которых разрешено гражданское оружие, рассказал РБК источник на одном из предприятий отрасли.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Су-30 и F-16 сошлись в воздушном сражении Индии и Пакистана

Обновлено вчера в 22:11
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию Жилстройбанка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка Жилстройбанк.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Москве возбудили дело после гибели сотрудника ГИБДД в ДТП

Обновлено в 01:53
Космос

В НАСА заявили о согласии Роскосмоса на стыковку Crew Dragon к МКС

Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Волгоградской области

Пять человек погибли в результате автоаварии в Михайловском районе Волгоградской области утром 1 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Обновлено в 01:52
Экономика

В России вступает в силу обязательная маркировка сигарет

Маркировка сигарет и папирос становится обязательной в России с 1 марта.
Обновлено вчера в 19:29
Авто

Tesla закроет все розничные магазины

Компания Tesla закроет все магазины и переведет продажи в интернет-магазин.
Обновлено в 01:41
Транспорт

Дорожные камеры начали штрафовать за выезд на «вафельницу»

C 1 марта 2019 года в Москве комплексы фотовидеофиксации начали штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:40
Политика

Порошенко ущипнул за нос мужчину

На записи видно, как Порошенко хлопает мужчину по плечу и улыбается. После этого он ущипнул его за нос.
Обновлено в 02:43
Политика

У семьи Жириновского нашли недвижимость на 10 миллиардов рублей

Как утверждают авторы расследования, семье политика принадлежит недвижимость в России и за границей общей стоимостью почти в 10 миллиардов рублей.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Самолет ВВС США пролетел над территорией России

Американский военный самолет провел наблюдательный полет над территорией России. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Пожар на одном из горящих в Черном море танкеров потушен

Обновлено вчера в 18:23
Общество

Минтруд назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы

Уровень безработицы в регионе составляет 8,7%. На втором месте — Чеченская республика. Там этот показатель равен восьми процентам.
Обновлено в 00:52
Политика

Госдеп пообещал миллион долларов за информацию о сыне бен Ладена

Соединенные Штаты пообещали миллион долларов тому, кто сообщит, где сейчас находится сын известного террориста Усамы бен Ладена - Хамза.
Обновлено вчера в 17:40
Общество

Косаток и белух не выпустили из приморской «китовой тюрьмы»

Обновлено в 00:57
Экономика

На ФЦП развития Крыма и Севастополя направят еще около 50 млрд рублей

Финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя будет увеличено примерно на 50 млрд рублей, сообщил в пятницу журналистам заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Челябинские силовики задержали мэра Чебаркуля

В трех преступлениях подозревается в Челябинской области мэр Чебаркуля Сергей Ковригин.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

В Сети появилось видео боя индийского Миг-21 и пакистанского F-16

В Сети появилось видео боя, произошедшего между индийским истребителем Миг-21 и пакистанским F-16 в небе над Кашмиром.
Обновлено в 01:25
Общество

Эффективность ужесточения скоростного режима не обоснована, заявил источник

Ведомства поддерживают снижение нештрафуемого порога превышения скорости в РФ до 10 километров в час, но не обосновывают эффективность этой инициативы и пока она выглядит сырой, заявил РИА Новости источник в аппарате правительства.
Обновлено в 02:25
Транспорт

Российских губернаторов придумали оценивать по качеству дорог

Обновлено в 02:51
Общество

Более 80% граждан РФ скептически относятся к профсоюзам

В случае, если нарушаются трудовые права, граждане РФ в первую очередь меняют место работы (7%) или обращаются к руководству (6%). Идут за помощью в профсоюз только 2% работников.
Обновлено в 02:41
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