Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщикаГазета.Ru 07:39

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов. Об этом сообщило РИА "Новости". Женщина была приговорена к минимум четырем годам тюремного срока.
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