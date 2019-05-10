Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщикаГазета.Ru 07:39

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов. Об этом сообщило РИА "Новости". Женщина была приговорена к минимум четырем годам тюремного срока.
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В США псевдомиллионершу из России приговорили к тюремному сроку

РИА Новости08:29

Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество

РБК08:36

В США русскую аферистку приговорили к 12 годам тюрьмы

Газета.Ru10:31

В США вынесли приговор обвиняемой в мошенничестве уроженке России

RT на русском11:26

Фальшивую богачку из России посадили в тюрьму в США

Телеканал 360°06:35

Суд в США приговорил псевдомиллиардершу из России к 4–12 годам тюрьмы

Коммерсантъ06:32

Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок

Вести.Ruвчера в 16:15
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Хоккей

Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019

Обновлено в 12:29
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Политика

На Украине поругались глава новой церкви и Филарет

Обновлено в 05:37
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Число пострадавших от грозы в Москве увеличилось

Двое человек госпитализированы. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Сильная гроза прошла в столичном регионе днем 9 мая.
Обновлено в 06:17
Экономика

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода

Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено в 08:34
Здоровье

Кардиолог рассказал, как распознать погубившую Доренко болезнь

Чувство тревоги и мнительность являются признаками аневризмы грудной части аорты, из-за которой днём ранее скончался известный журналист и главред радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили

Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Политика

Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева

Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено в 11:08
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссёра 30-летней давности

Американские правоохранительные органы раскрыли убийство голливудского телережиссёра Барри Крейна, который более 30 лет назад был найден задушенным в своём доме в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:59
Политика

Япония пригласила Путина на интронизацию нового императора

Японское посольство в России сообщило о приглашении для президента Владимира Путина посетить церемонию интронизации нового императора Нарухито, которая состоится в 22 октября.
Обновлено в 11:50
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

Обновлено в 08:43
Политика

Новую дату инаугурации Зеленского предложили в партии Порошенко

Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко предложил новую дату инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:37
Космос

Космонавты жаловались на запах спирта после стыковки Dragon-2 с МКС

После пристыковки к Международной космической станции (МКС) американского корабля Dragon-2 датчики выявили высокую концентрация в воздухе изопропилового спирта.
Обновлено вчера в 23:09
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Происшествия

«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

Обновлено вчера в 08:02
Происшествия

На Украине девочку довели до слез из-за советской символики

Обновлено в 05:42
Политика

В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео

Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Ранее США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы.
Обновлено в 12:28
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Энергетика

Польша изменила пути доставки российской нефти

Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 08:55
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
Обновлено в 11:32
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду на ЧМ-2019 по хоккею

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто

Пять человек пострадали в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто.
Обновлено в 12:40
Футбол

Сборная России разбила Украину и попала на Всемирные пляжные игры

Обновлено в 12:18
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Здоровье

В Северной Осетии будут обучать сотрудников «Скорой помощи»

В связи с чем Минздравом и Медакадемией принято решение об обучении этого персонала, как врачебного так и фельдшерского, — пообещал руководитель Минздрава.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Алена Водонаева объявила о разводе

Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
Обновлено в 12:56
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