Политика
В США пообещали продолжение демонизации России после доклада МюллераНациональная служба новостей вчера в 23:05
Экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас рассказал НСН, что означает для России доклад об отсутствии доказательств сговора Трампа с Москвой. Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией.
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В США пообещали продолжение демонизации России после доклада Мюллера
Национальная служба новостейвчера в 23:05
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